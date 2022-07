Allerta alimentare, richiamato un nuovo prodotto dannoso per la salute | Il rimborso si può ottenere anche senza scontrino

È una storia infinita quella dei prodotti richiamati dal commercio alimentare. il Ministero della Salute ha predisposto un nuovo ritiro e ha messo sotto indagine un prodotto commercializzato nei supermercati. Ecco le modalità per richiedere il rimborso e restituire il prodotto interessato dal richiamo.

Dal 1° gennaio sono stati addirittura 70 i richiami effettuati dal Ministero della Salute. Scandali legati a contaminazioni batteriche, fatiscenti condizioni di stabilimenti produttivi e presenza di possibili allergeni dannosi per l’organismo umano. Sono molteplici le cause che preoccupano i consumatori e ancora una volta siamo a denunciare l’ennesimo ritiro dal commercio.

Il ritiro a causa della possibile presenza di allergeni non dichiarati

In questo caso si tratta di una misura in via precauzionale partita proprio dal produttore di diversi marchi dello stesso alimento. Si denuncia la possibile presenza di allergeni non dichiarati esplicitamente nell’etichetta informativa. L’azienda interessata dalle segnalazioni e la Pedon SPA, con sede e stabilimenti nella provincia di Vicenza.

Lo stesso alimento è stato precedentemente richiamato per i marchi Carrefour, Iper, Decò Bio, Cucina e sapori e Dalla Buona Terra Pedon. La particolarità è che tutti questi prodotti sono stati confezionati nella stessa azienda. Si tratta, perciò, di un errore ripetuto che però può costare caro alla salute dei consumatori.

L’azienda produttrice ha comunicato ai propri clienti di evitare di consumare i prodotti soprattutto se si è a conoscenza di soffrire di allergie alimentari. Il problema risiede nella possibilità della presenza dell’allergene soia non specificatamente segnalato nelle confezioni.

I semi di Chia potenzialmente pericolosi per la salute

Stiamo parlando dei semi di Chia, Salvia hispanica, e dei mix di cereali che li contengono. Si tratta di confezioni per la colazione e per il condimento di insalate. In particolare i prodotti interessati sono il Mix colazione misto di semi con bacche di goji e semi di Chia Happy Harvest di Aldi, Mix insalata alla mediterranea misto di semi con pomodori secchi e semi di Chia Happy Harvest di Aldi, semi di Chia I biologici e i semi di Chia I naturali, semi di chia Dalla buona terra Pedon, semi biologici Ohi Vita e semi di chia NoiVoi.

I prodotti, come rende noto l’azienda interessata tramite una dichiarazione, potranno essere restituiti in qualsiasi punto vendita a prescindere da dove si sono acquistati; il rimborso immediato avverrà anche senza la presentazione dello scontrino fiscale che attesti l’acquisto. L’azienda ha messo anche a disposizione un numero verde da contattare per ricevere ulteriori informazioni a riguardo aperto durante tutto il giorno.