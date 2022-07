Arisa, la sua foto shock | “Un’esperienza intensa, mistica, personale e libera”

Guardate questa immagine della cantante. Indossa solo dei guanti neri in latex. Per il resto, è totalmente nuda!

Una foto, come spesso accade da qualche tempo a questa parte, davvero sopra le righe. Ma questa volta Arisa si è superata. La nuova femme fatale della musica italiana osa ancora una volta. E, questa volta, c’è un motivo in più che la porta a superare ogni limite.

Soprattutto negli ultimi anni, i panni da femme fatale Arisa li ha vestiti eccome. E, a proposito di panni, guardate un po’ che foto della bella e brava cantante abbiamo scovato sui social… Tutti noi la conosciamo per il suo talento musicale. Negli anni è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico italiano. Al secolo Rosalba Pippa, per tutti Arisa. Negli ultimi mesi ha iniziato a mostrarsi sempre di più sui social. E non abbiamo potuto non notare il suo fisico assolutamente procace e le sue forme prosperose.

Il suo profilo Instagram, quindi, è assai frequentato sia per ascoltare la sua musica, sia per ammirarla. Una curiosità crescente, che la sta portando spesso ospite in tv. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo “Sincerità”, vincitore della categoria “Nuove Proposte”. Quello è tuttora considerato il suo maggiore successo.

Nel frattempo, comunque, la carriera di Arisa ha continuato a viaggiare a gonfie vele. Oltre alla vittoria del 2009, infatti, ha bissato a Sanremo nel 2014 con il brano “Controcorrente”. Dal 2020 è anche nel cast della fortunata trasmissione “Amici di Maria De Filippi”.

Negli ultimi mesi, si è anche cimentata come ballerina nella famosa trasmissione RAI, “Ballando con le stelle”. Al suo attivo anche alcuni film. Tra questi, il più famoso, nel 2017, “La verità, vi spiego, sull’amore”.

Il nuovo lavoro di Arisa

Come detto, gli ultimi mesi, in cui ha iniziato a osare di più, soprattutto sui social, le hanno fatto acquistare ulteriore popolarità. Su di lei si sono concentrate anche le attenzioni di Rocco Siffredi, il re del porno italiano, che ha manifestato il suo apprezzamento per il nuovo corso di Arisa.

E il buon Rocco avrà apprezzato anche questo scatto con cui Arisa annuncia l’uscita di “Tu mì perdícíon”. La cantante indossa solo dei guanti neri in latex. Per il resto è totalmente nuda e delle mani (anch’esse avvolte in guanti, ma di colore rosa) le coprono seno e basso ventre.

“Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi. Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto” scrive la cantante.

“Adesso sto meglio. Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte” prosegue.

“Tu mì perdícíon” racconta la storia dell’amore di Arisa che non cede più al dolore, ma neanche si dissolve. Rimane dentro e fortifica, rinnova, indica la strada. “Strano è l’amore quando è autentico, indefinibile ma potentissimo, onnipresente anche nella perenne assenza. Manca, piango, vivo, passa. X boys and girls dal cuore spezzato, che possiate trovare la forza di andare oltre e di coltivare l’amore come un’esperienza intensa, mistica, personale e libera. Amen”. Una preghiera molto particolare. Una preghiera perfettamente in linea con la Arisa degli ultimi tempi.