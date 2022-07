Casa Ferragni, Valentina parla della sua grave malattia | “Vado avanti a piccoli passi”

E’ sicuramente conosciuta per essere la sorella della più grande influencer italiana. Valentina Ferragni è riuscita nel tempo a trovare la sua strada, ma recentemente ha parlato della sua malattia che le rende tutto un po’ più difficile.

Valentina Ferragni, vive con un misto di gioia e difficoltà il suo rapporto con sua sorella Chiara, anche se si è affermata nel mondo della moda diventando la creatrice e proprietaria della linea di gioielli dal suo nome, che ha riscosso un grande successo femminile.

Valentina Ferragni, il suo ruolo in una famiglia di successo

I bijoux che commercializza sono della casa Valentina Ferragni Studio. Collane, orecchini e bracciali con il caratteristico segno a V che sono diventati ormai un oggetto richiestissimo e un must have tra le più giovani e meno giovani. Nel tempo, però, la piccola di casa Ferragni è stata accusata di essere agevolata dalle conoscenze della sorella, ma lei, dopo un primo momento di difficoltà e smarrimento, ha saputo trovare la forza per reagire e ignorare questi sterili attacchi.

Per Valentina la sua famiglia è sempre stata un po’ troppo ingombrante. Ogni componente e infatti realizzato al 100%; suo papà e sua sorella sono due grandi professionisti medici, insieme hanno uno studio dentistico; sua mamma é una scrittrice di successo; Chiara, sicuramente la famosa del clan, é conosciuta in tutto il mondo e seguita da più di 27 milioni di follower.

Fortunatamente Valentina, grazie anche all’aiuto solidale di tutta la sua famiglia e del suo affezionatissimo fidanzato Luca Vezil, è riuscita a superare le difficoltà e racconta ormai di aver archiviato le difficoltà psicologiche che ha dovuto affrontare.

E’ una donna talentuosa ed infatti, nel 2015 si è riuscita a laureare all’università di Linguaggio dei media con una tesi riguardo proprio l’influenza dei social blogger nella società. Si è appassionata di interior design e, grazie al suo talento, ha ottenuto degli importanti incarichi con brand internazionali tra i quali Levi’s, Pomellato e Guess.

La malattia che combatte ogni giorno

Ma la sua vita, che agli occhi del pubblico può sembrare facile e agiata, é stata ostacolata dalla scoperta di una malattia di cui Valentina soffre. Ha raccontato di essere affetta da una forma grave di insulino-resistenza, cioè l’incapacità delle cellule di lavorare il glucosio. Questa malattia è difficile da diagnosticare e soprattutto può portare a delle gravi complicanze come la comparsa del diabete.

“La malattia si fa sentire” ha dichiarato l’imprenditrice milanese. Valentina infatti deve rimanere sempre sotto controllo medico e, a cadenza regolare, effettuare esami diagnostici che le permettano di valutarne il decorso. “Ci sono giorni in cui la malattia si fa sentire di più, ma sono orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi.” Questo lo sfogo con i suoi follower che ormai, affezionati, seguono con interesse l’evolversi del disturbo e attendono sviluppi positivi.