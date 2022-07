Mahmood, che delusione per le fan | La situazione gli è proprio sfuggita di mano!

Una gaffe inaspettata per Mahmood che, nonostante le buone intenzioni, non ha potuto fare a meno di deludere le fan. Questa volta la situazione gli è proprio sfuggita di mano.

Il due volte vincitore del Festival di Sanremo è diventato il protagonista di una gaffe. Mahmood – nome d’arte di Alessandro Mahmoud – è finito col deludere le sue fan. Vediamo cosa è successo.

Salito alla ribalta dopo aver vinto Sanremo Giovani con il singolo “Gioventù bruciata” nel 2018, Mahmood si è fatto strada nel panorama musicale con un notevole successo sia in Italia che all’estero.

Il successo a Sanremo

La svolta nella sua carriera è arrivata con la vittoria del Festival di Sanremo nel 2019, dove si è esibito con il brano “Soldi”, diventato un tormentone. Quest’anno è tornato sul palco dell’Ariston insieme a Blanco: i due si sono classificati al primo posto con il singolo “Brividi” guadagnandosi il diritto di partecipare all’Eurovision Song Contest.

Mahmood ha conquistato il pubblico con la sua voce unica ed il suo stile musicale definito “innovativo e ricercato”, vista la sua capacità di spaziare dal pop all’hip-hip, dall’R&B alla musica tradizionale italiana, con influenze provenienti dalla musica araba.

La notorietà lo ha portata anche ad essere protagonista delle copertine delle riviste di gossip. Tempo fa, è stata resa pubblica la sua relazione con Lorenzo Tobia Marcucci, con il quale sembrerebbe esserci stato un ritorno. Lo stesso cantante aveva affermato di essere in una relazione in diverse occasioni, senza però fornire troppi dettagli. Mahmood, infatti, ha sempre dato molto importanza alla sua privacy.

Il cellulare finito in acqua

Negli scorsi giorni il cantante è tornato a far parlare di sé, non per via della sua musica, ma per la gaffe commessa mentre si trovava in vacanza in Sardegna.

Mahmood, con l’arrivo dell’estate, ha deciso di godersi il mare insieme alla famiglia. La madre del cantante, d’altronde, è originaria di Orosei e per Mahmood la Sardegna è sempre stata una seconda casa.

Mentre era al mare, è stato raggiunto da due fan che gli hanno chiesto di scattare un selfie insieme. Il cantante ha accettato, peccato che quando ha preso il cellulare in mano per fare la fotografia quest’ultimo gli è caduto nell’acqua.

Ale sì bell’ e bravo e ti si ama, non so però se la proprietaria del telefonino ti ha amato così intensamente quando le hai fatto cadere in acqua il cellulare 😅📱🌊😂@Mahmood_Music pic.twitter.com/Vwd4BiR3EF — Clara (@MariaclaraPra) July 5, 2022

Lo stesso Mahmood è rimasto sconvolto: dalla sua espressione emerge la mortificazione ed il dispiacere per l’accaduto. Certamente nessuno si aspettava che sarebbe finita così.