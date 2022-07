Melissa Satta, “che qu…..adro!” La sua posa sexy scatena i follower

Finalmente ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Mattia Rivetti e ha archiviato per sempre la sua storia con Kevin Prince Boateng. E’ proprio durante una fuga di relax con il suo compagno, che le scattano la foto che ha incantato i suoi follower.

Si sta concedendo una fuga d’amore con la sua ritrovata felicità. Sia Melissa che Kevin, infatti, ora hanno un nuovo amore e mantengono i rapporti di rispetto e di stima soprattutto per il bene del loro bambino Maddox.

Melissa Satta, showgirl, modella e influencer di successo

Melissa Satta intraprende la sua carriera nel mondo dello spettacolo non appena diciannovenne, nel 2005, dopo aver terminato la maturità classica ed essersi iscritta all’università che però non completerà mai. Nel 2005, infatti, ottiene una parte nel cast di Mio fratello é pakistano, un programma condotto da Teo Mammuccari e, proprio nello stesso anno, viene anche scelta come velina mora di Striscia la notizia.

Il suo lavoro di showgirl é affiancato a quello, altrettanto di successo, di modella. Melissa, infatti, presta il voto per numerosi brand internazionali tra cui Sweet Years di cui è testimonial fino al 2011. Partecipa negli anni anche a molti programmi sportivi come ad esempio Tiki Taka, del quale diventa ospite fissa.

Nell’ultimo anno è diventata la figura femminile di punta di Sky Sport. Conduce con successo Gol Deejay ed é ospite della trasmissione Sky Calcio club. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che dal 2006 al 2011 ha avuto una relazione con il calciatore Bobo Vieri. Alla fine di quell’anno, dopo la brusca rottura con l’attaccante, intraprende una storia con Kevin Prince Boateng che la porterà anche a dare al mondo suo figlio Maddox, nato nel 2014 a Dusseldorf.

I due si sono sposati nel 2016 in Sardegna, ma dopo neanche tre anni sono arrivati alla separazione. Dopo un tira e molla durato un altro anno, Kevin e Melissa si sono detti definitivamente addio. Oggi la showgirl ha ritrovato l’amore con l’imprenditore trentaquattrenne Mattia Rivetti, nipote di Carlo, noto per essere il proprietario dell’azienda sportiva Sportswear company SPA.

Nel suo profilo Instagram la foto che ha fatto sbizzarrire i fan

La modella cura anche con molta dedizione il suo profilo Instagram che è seguito ormai da 4,7 milioni di follower. Melissa Satta, infatti, utilizza la sua pagina social anche a scopi lavorativi ed infatti è diventata una seguitissima influencer. Ma l’ultimo scatto che ha pubblicato sembra quasi rubato e niente ha a che fare col mondo della pubblicità.

La bella modella è distesa su uno yacht mentre prende il sole. Indossa un bikini animalier zebrato che mette in evidenza la sua perfetta forma. I suoi follower si sono sbizzarriti nei più divertenti apprezzamenti e uno addirittura commenta con la frase “che qu…adro!” Alludendo, con un gioco di parole, al tonico lato B.