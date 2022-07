Raoul Bova, le parole che commuovono i suoi fan | Il suo pensiero tocca il cuore di tutti

Un post davvero tenero, che ci consegna un’immagine intima di uno degli attori più amati d’Italia

E’ certamente uno dei 50enni più apprezzati d’Italia, soprattutto dal pubblico femminile, che ha sempre subito il fascino. Stiamo parlando, ovviamente, di Raoul Bova. Ma la bellezza, evidentemente, non è la sua unica dote. Raoul Bova si dimostra essere un uomo molto romantico.

Vanta una lunga carriera, sia nel cinema, che nelle fiction. Il suo esordio è nel 1992 con il film “Mutande pazze”. Ma diventa famoso l’anno successivo, nel 1993, con “Piccolo grande amore”. Lo ricordiamo anche in “Palermo Milano – Solo andata”, siamo nel 1995.

La sua bellezza e la sua bravura recitativa lo portano a recitare con alcuni dei registi più affermati del panorama italiano: da Lina Wertmuller (“Ninfa plebea” del 1996) a Pupi Avati (“I cavalieri che fecero l’impresa” del 2001), passando per Ferzan Ozpetek (“La finestra di fronte” del 2003), Giuseppe Tornatore (“Baarìa” del 2009) e Michele Placido (“La scelta” del 2015).

Per lui anche alcune produzioni hollywoodiane, “Alien Vs Predator” (2004) e “The Tourist” (2010). Non si contano invece le fiction televisive che negli anni hanno riscosso grande successo da “La Piovra” a “Ultimo” e, adesso, come successore di Terence Hill in “Don Matteo”.

Raoul Bova, parole che commuovono

Insomma, Raoul Bova è un attore stimato e un uomo desiderato. Precedentemente fidanzato con l’attrice Romina Mondello, nel 2000 ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace.

Nel 2013 la coppia si è separata, e, nello stesso anno, l’attore ha iniziato una relazione con l’attrice, showgirl e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, conosciuta sul set del film Immaturi – Il viaggio.

Il 2 dicembre 2015 a Roma è nata la loro figlia, Luna. Il 1º novembre 2018 nasce la loro seconda figlia, Alma. Proprio la sua famiglia è la protagonista di uno degli ultimi post pubblicati sul proprio account Instagram ufficiale.

Raoul è tornato alle origini. Lo vediamo infatti felice nella “sua” bellissima Roccella Jonica, in Calabria. Il padre di Raoul, infatti, è originario proprio di quei luoghi. Mentre la madre è originaria di Acerra. L’attore è originario della Locride e ha deciso di trascorrere alcuni giorni lì insieme alla sua famiglia. Lo scatto pubblicato è bellissimo: al tramonto, tutta la famiglia corre sorridente in riva al mare. “Nel luogo in cui sono cresciuto tutto ha un sapore più dolce… La famiglia è la luce, il nascondiglio, la verità. ❤️” scrive. Un post davvero tenero, che ci consegna un’immagine intima di uno degli attori più amati d’Italia.