Elettra Lamborghini senza freni | La cantante si mostra al “naturale”

Elettra Lamborghini senza freni: la cantante ha deciso di mostrarsi al “naturale” sui social network, lasciando i fan senza respiro.

Cantante e conduttrice molto amata e seguita dal pubblico, Elettra Lamborghini si è sempre contraddistinta per il suo carattere esuberante ed autoironico allo stesso tempo. In queste ore, ha voluto lanciare una vera provocazione ai followers: la “twerking queen” si è mostrata al “naturale” scatenando l’entusiasmo di tutti.

Figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini – a sua volta figlio di Ferruccio Lamborghini, celebre fondatore della nota azienda – Elettra non è certamente nuova al mondo dello spettacolo ed ai suoi riflettori.

Dai reality show al palco di Sanremo

L’artista si è fatta conoscere dal pubblico con la partecipazione a diversi talent show. È stata una concorrente del “Super Shore” e del “Gran Hermano Vip” in Spagna, mentre in Inghilterra ha preso parte al “Geordie Shore”. Inoltre, ha fatto parte del cast dell’ “Acapulco Shore” in Messico.

La notorietà, in Italia, è arrivata con la partecipazione al docu-reality “Riccanza”. Elettra ha poi posato per Playboy Italia, con un grande successo. Ma la svolta nella sua carriera risale al 2017, anno di esordio nel mondo della musica con “Lamborghini RMX”, singolo realizzato in collaborazione con i rapper Gué e Sfera Ebbasta. La canzone è diventata un vero tormentone ed è stata seguita dall’uscita della hit “Pem Pem”, il primo singolo da solista di Elettra.

La cantante si è affermata nel panorama musicale, facendo ballare milioni di ascoltatori con i suoi tormentoni estivi. Nel 2020 ha ricevuto la consacrazione esibendosi sul palco del Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare), mentre quest’anno ha raggiunto un importante primato: è stata la prima artista italiana ad essere ritratta in una statua esposta al Madame Tussauds di Amstardam.

È tutto “vero”

Tra un successo e l’altro, il seguito della cantante sui social network si è fatto sempre più grande. Elettra interagisce frequentemente con i suoi followers, condividendo spesso la sua quotidianità. L’artista non ha mai avuto paura di mostrare anche il suo lato più sensuale, dimostrando di avere una grande confidenza.

Solamente nelle scorse ore, ha lasciato i fan senza respiro per via di un video pubblicato su TikTok, nel quale possiamo vederla con indosso un bellissimo costume azzurro.

Spesso accusata di essersi sottoposta a qualche ritocco estetico, Elettra ha voluto dimostrare di essere “naturale”.

“Real butt made in Italy” ha affermato, voltandosi in modo da far vedere le sue splendide forme. Energica come sempre, probabilmente deve aver esagerato nel dare prova della sua naturalezza: “Mi sono fatta male!” ha esclamato alla fine, tra una risata e l’altra.