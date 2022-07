La birra è una delle bevande più amate, ma siete sicuri che fatta così la berreste?

La produzione di birra nel 2021 ha raggiunto quota 17,6 milioni di ettolitri in Italia. Ma questa è davvero particolare…

La amano quasi tutti. Soprattutto in estate, ghiacciata, magari in spiaggia, al tramonto. La birra conquista tutti. Che sia bionda, rossa, doppio malto, italiana o straniera, è una delle bevande più amate al mondo. Ma, fatta così la berreste?

La produzione di birra nel 2021 ha raggiunto quota 17,6 milioni di ettolitri, superando, anche grazie alle esportazioni, i livelli raggiunti nel 2019 (17,3 milioni di ettolitri) e quelli del 2020 (15,8 milioni di ettolitri). E’ quanto emerge dai numeri dell’Annual Report AssoBirra 2021 in Italia.

I dati del rapporto registrano che i consumi toccano i 20,8 milioni di ettolitri, non ancora a livelli 2019, ma superiori alle cifre del 2020 (18,9 milioni di ettolitri). Anche l’export ha ripreso quota, con volumi pari a 3,8 milioni di ettolitri, superiori a quelli del 2019 (3,5 milioni) e del 2020 (3,3 milioni). Con la conferma, quindi, del gradimento della birra Made in Italy in Paesi a forte tradizione birraria, come il Regno Unito che accoglie il 46,9% delle birre esportate, gli Stati Uniti (8,6%) e l’Australia (6,4%).

Assobirra segnala, infine, un calo dell’import rispetto al periodo pre-pandemico, con 7 milioni di ettolitri nel 2021 rispetto ai 7,4 milioni del 2019. Insomma, al di là dei numeri, parliamo di una delle bevande più amate al mondo. Ma, forse, se realizzata così, non tutti la berrebbero…

La birra con l’acqua di fogna

Chi l’ha provata, l’ha apprezzata. Non abbiamo dubbi. Non è tanto il fatto di essere schizzinosi o meno. Ma il punto è: riuscireste ad assaggiarla? Per rispondere ad esigenze ecologiche, infatti, sta prendendo piede la realizzazione della birra con l’acqua di fogna. Sì, lo sappiamo che può risultare disgustoso…

Bevanda ottenuta tipicamente dalla fermentazione di mosto a base di malto d’orzo, aromatizzata e amaricata con luppolo. Questa, però, ha un ingrediente “particolare”… La birra si chiama NEWBrew ed è prodotta grazie all’acqua riciclata dagli scarichi fognari: “L’ho assaggiata e non avrei mai detto che fosse fatta di acqua del gabinetto” ha detto qualcuno che l’ha provata. Ma la domanda che vi poniamo è: voi riuscireste a berla sapendo che è realizzata con l’acqua di fogna, seppur riciclata?

Pensateci bene, avete un po’ di tempo. Anche perché, per ora, questa idea è stata pensata e realizzata a Singapore. E la NEWBrew si trova solo lì. Ma magari, presto potremmo trovarla tra gli scaffali dei nostri supermercati. Leggere bene l’etichetta prima di acquistare e consumare…