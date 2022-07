Vuoi un fisico scolpito e definito? L’allenamento va di pari passo all’alimentazione | Ecco cosa devi mangiare

Per massa magra si intende la parte di massa di un organismo che esclude il grasso di deposito. Ecco come avere un fisico statuario

Usciti da oltre settecento giorni tra restrizioni, coprifuoco e lockdown che hanno visto un aumento della richiesta del 40% dei professionisti nel campo del fitness. Gli italiani, quindi, tengono molto alla linea, soprattutto oggi in estate. Ecco quindi qualche consiglio alimentare per aumentare la vostra massa magra e sfoggiare un fisico da urlo in spiaggia.

Il trend post-Covid dimostra l’importanza di tornare a svolgere attività fisica in palestra, come luogo di esercizio ma anche di confronto psicofisico e di socialità. Il Global Wellness Institute prevede inoltre che l’economia del Benessere e del fitness tornerà ai livelli pre-pandemia dal 2022 (raggiungendo $5 Trilioni) e crescerà ad un impressionante ritmo annuale del 10% fino al 2025, quando il mercato raggiungerà i $7 Trilioni, visto il crescente interesse per l’intero comparto.

La qualità del fisico di un atleta è definita da vari parametri. Ma, certamente, da chi vuole un fisico scolpito, molta attenzione è dedicata alla massa magra. Per massa magra si intende la parte di massa di un organismo che esclude il grasso di deposito. Si esprime in percentuale quando è intesa in riferimento al peso complessivo dell’organismo.

L’allenamento in palestra, quindi, è fondamentale. Ma è altrettanto importante curare bene la nostra alimentazione. Ecco quindi alcuni cibi molto comuni (e buoni) per aumentare la massa magra.

Cibo che aiutano la massa magra

In generale, come consigliano tutti i nutrizionisti e i personal trainer, per aumentare la massa magra è molto importante mangiare frutta e verdura, mangiare molte proteine, fare spuntini prima e dopo l’allenamento, non mangiare troppi cereali e limitare dolci, grassi, alcolici e sale. Ecco allora i cibi che vi consigliamo per aumentare la vostra massa magra.

Ne abbiamo selezionati cinque per voi. Partiamo dalle uova. Il tuorlo d’uovo è ricco di importanti nutrienti, importantissimi per il nostro corpo. Mangiare uova è fondamentale per costruire muscoli. Del resto, chi non ricorda la scena di “Rocky” in cui ingurgitava uova crude prima di allenarsi?

Per la nostra massa magra sono fondamentali le fibre, che, peraltro, regolano anche la digestione e la defecazione. Quindi vi consigliamo i broccoli. Allo stesso tempo, molto utili le noci che, oltre alle fibre, hanno anche altre proprietà, quali proteine, zinco, potassio, magnesio e vitamina E. Come sappiamo, la frutta secca dà anche un senso di sazietà e quindi placa i morsi della fame.

Quanto al pesce, il più consigliato è certamente il tonno che, grazie agli omega-3 favorisce la perdita di grasso e garantisce il corretto funzionamento del nostro metabolismo. Che, come sappiamo, è fondamentale per il dimagrimento.

Ma all’inizio della nostra carrellata avevamo parlato anche di frutta. E, allora, ecco le mele, sane e ottime per uno spuntino. Mantengono giovani i nostri muscoli e le nostre cellule grazie agli antiossidanti. Del resto, “una mela al giorno toglie il medico di torno”.