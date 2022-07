Alessia Marcuzzi, il delicato intervento al quale si è dovuta sottoporre | Una condizione non facile da sopportare

E’ una delle più simpatiche e affascinanti conduttrici televisive italiane. Alessia Marcuzzi intrattiene il pubblico sempre con il sorriso sulle labbra e la sua bellezza travolgente. Ma in pochi sanno che Alessia si è dovuta sottoporre ad un delicatissimo intervento chirurgico per risolvere una condizione che le creava non poche sofferenze.

Alessia è uno dei personaggi televisivi più amati del mondo dello spettacolo. È ormai il volto di punta di Mediaset grazie anche alle conduzioni di grande successo di programmi come l’Isola dei famosi e Le Iene. La showgirl si mostra sempre in splendida forma, ma recentemente ha raccontato di aver subito un intervento al quale non si poteva più sottrarre.

Alessia Marcuzzi, i suoi programmi hanno fatto la storia della televisione italiana

Già a 19 anni debutta in televisione a Telemontecarlo esordendo come valletta in un programma sportivo. Conosce, però, la grande popolarità al fianco di Gigi Sabani quando presenta Il grande gioco dell’oca in onda su Rai2. Il pubblico più affezionato la ricorda, poi, correre tra le vie delle città con l’indimenticabile microfono di Colpo di fulmine, la trasmissione televisiva che formava coppie di sconosciuti.

Dopo poco è arrivato il Festivalbar che l’ha vista al timone per ben 7 edizioni dal 1996al 2002; una serie di successo che ancora viene ricordata a distanza di vent’anni. Alessia Marcuzzi, oltre alla televisione e approdata presto al cinema. Negli anni ha ottenuto molte parti in film di successo della commedia italiana, come Chicken Park, il mio West e Tutti gli uomini del deficiente.

La ricordiamo anche in moltissime serie televisive dal grande riscontro di pubblico, come Carabinieri, Tequila e Bonetti, il giudice Mastrangelo e Così fan tutte. Sono innumerevoli le conduzioni dei programmi più celebri del panorama nazionale; solo per ricordarne qualcuno, Le Iene, Grande Fratello, Zelig, l’Isola dei famosi e Mai dire gol.

Una carriera stellare, ma anche per quanto riguarda la sua vita privata non si è fatta mancare nulla. Celebre la sua relazione con il calciatore Simone Inzaghi dal quale ha avuto il suo primo figlio Tommaso. A seguire il rapporto con Francesco Facchinetti con il quale ha dato la voce cioè la sua secondogenita mia. In ultimo la relazione con il produttore tv Paolo Calabresi Marconi. Alessia ha mantenuto con tutti un ottimo rapporto grazie anche al suo carattere così solare e accogliente.

L’intervento al seno che ha dovuto subire

Recentemente, però, ha raccontato di una situazione delicata che ha dovuto affrontare qualche tempo fa. Alessia ha dichiarato di essersi dovuta sottoporre ad un delicato intervento al seno per ridurre le sue forme troppo abbondanti.

“Mi lacerava il collo”, ha dichiarato, riferendosi ai bikini e ai corpetti che, sotto il peso eccessivo, provocavano vistose ferite. La situazione nel tempo era diventata insostenibile e le creava non pochi disagi. Il suo corpo esile sembrava sproporzionato con tanta abbondanza. Fortunatamente l’intervento è andato per il meglio ed oggi Alessia sembra aver ritrovato la serenità.