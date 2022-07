Capelli rovinati dal sole e dal mare? Questo semplicissimo rimedio restituirà lucentezza alla vostra chioma

Se si può curare il corpo tramite rimedi naturali o l’alimentazione, perché non farlo? Questa soluzione può essere di grande aiuto

In estate, si sa, i capelli sono sempre più stressati. Tanto la salsedine del mare, quanto la sabbia e, ancor di più, la sovraesposizione ai raggi solari, può indebolirli molto. Per questo è utile, ancor di più nella stagione estiva curarli. Spesso si ricorre a prodotti industriali o da acquistare in farmacia. Noi oggi, invece, vi suggeriamo un rimedio naturale.

Non abbiamo nulla contro i prodotti che possono essere acquistati nei supermercati oppure in farmacia. Ma se si può curare il corpo tramite rimedi naturali o l’alimentazione, perché non farlo? E, allora, questa soluzione che vi proponiamo va tenuta in grande considerazione.

Come sempre sottolineiamo quando parliamo del nostro corpo, i nostri sono solo consigli. Per pareri più qualificati bisogna rivolversi a medici e/o professionisti del settore specifico. Ma con qualche semplice accorgimento, allora, non avremo più capelli sfibrati, resi crespi dall’acqua marina o bruciacchiati dal sole. Ma nuovamente vitali e lucenti. Una chioma che, con l’abbronzatura, ci farà essere irresistibili.

Utilizzando questo liquido avremo nuovamente luminosità, idratazione e una maggiore struttura nel capello. Recenti studi, infatti, avrebbero dimostrato come l’amido abbia effetti molto benefici sul nostro capello, nutrendoli e dandogli nuovamente forza ed elasticità.

I benefici dell’acqua di riso

Probabilmente avete capito di cosa parliamo, dal fatto che abbiamo scritto la parola “amido”. Ci riferiamo infatti all’acqua di cottura del riso. Nel riso, peraltro, oltre all’amido vi sono dei carboidrati che tutelano molto le radici dei nostri capelli. Uno di questi si chiama inositolo. Ma da non sottovalutare anche l’effetto delle vitamine A ed E che elimina quel senso di crespo che abbiamo a causa delle nostre lunghe giornate al mare.

Particolarmente utile è lasciare ammollo i capelli con l’acqua di cottura di riso. Facendolo diverse volte nel corso dell’estate, non patirete alcun problema. L’acqua di cottura del riso, peraltro, elimina anche le doppie punte, rivali di sempre, soprattutto per le donne. Basta immergere le ciocche nell’acqua di riso per una ventina di minuti. Questa operazione, fatta una volta ogni settimana, darà grandi risultati.

Ma gli effetti dell’acqua di riso non si limitano ai capelli. Può essere infatti utilizzata anche per migliorare la circolazione sanguigna e rassodare la pelle. Il che, estate o meno, è sempre qualcosa che, soprattutto per le donne è molto importante.