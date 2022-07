Elisa Esposito, la prof del corsivo svela il suo lato più sexy | La foto infiamma ì follower

Non solo insegnamento di corsivo, ma anche un lato sexy che rendono Elisa Esposito il personaggio del momento. La foto fa impazzire i suoi fan.

Mentre tutta Italia parla di lei per ciò che ha inventato e per ciò che è divenuta, la ragazza ha postato una foto al quanto hot. Sono stati tantissimi i commenti da parte dei suoi follower, che hanno apprezzato rispondendo ognuno a modo suo. Ovviamente, le critiche nei suoi confronti continuano, ma anche tantissimi apprezzamenti, che la rendono uno dei personaggi più chiacchierati del momento.

C’è chi definisce sexy anche la sua parlata in corsivo e chi invece non può proprio sentire più la sua voce. Un tormentone estivo provocato da un nome e un cognome, Elisa Esposito, che risponde per le righe a chiunque voglia screditarla. Eppure, il suo lo ha saputo mettere in mostra e renderlo molto attraente, anche per alcuni programmi televisivi. Ha addirittura interpretato la parte di Giorgia Meloni per Propaganda live, riscuotendo un buon successo.

Intanto, gli utenti del web continuano imperterriti a condividere le immagini della ragazza e i suoi video. Trasformata prima in memè, poi in icona di bellezza, il mondo che le sta girando intorno si sta creando a suon di chiacchiere, sorrisi e veleni. Ormai, è il personaggio dell’estate 2022 e nessuno può negarle questo. Nel bene o nel male ha saputo ingigantire la sua fama con un semplice gioco: la lezione di corsivo.

La foto sexy di Elisa Esposito postata sul suo profilo

La ragazza ha capito che molti spasimanti amano vederla giocare davanti all’obbiettivo del suo smartphone e imperterrita continua a mostrarsi in rete. In più, inizia a farlo sempre con meno vestiti addosso, cosa che i maschietti, dietro gli schermi dello smartphone, amano particolarmente.

Questa volta ha deciso di mostrare un lato di sé molto attraente e lo ha fatto mettendo in risalto le sue giovani curve. Vi è da ricordare che Elisa Esposito possiede oltre 300 mila follower su Instagram, un numero da capogiro e che ha poco da invidiare alle migliori showgirl.

Ha deciso di mostrarsi all’interno di una piscina, con un costume di color arancione. Si possono notare le sue forme in questo modo, ma senza scandalizzare nessuno, dato che in estate si è abituati a vedere gente girare in questo modo sulle spiagge.