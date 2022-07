“rEstate in tredicesimo”, parte il progetto di intrattenimento estivo romano | La manifestazione gratuita aperta a tutti

Ha avuto luogo l’8 luglio la prima serata dell’interessante rassegna culturale promossa dal tredicesimo municipio di Roma. “rEstate in tredicesimo” è un’idea pensata per intrattenere in modo diverso e coinvolgente i cittadini e i turisti che saranno a Roma durante l’estate.

La manifestazione ha avuto il via in questi giorni e terminerà nel mese di ottobre. Il programma, interessante e variegato, prevede concerti di musica classica e jazz, rappresentazioni teatrali, spettacoli di cabaret e di artisti di strada. Ogni ingresso è completamente gratuito e gli spettacoli sono pensati per intrattenere sia gli adulti che i bambini.

Durante la serata d’apertura anche la premiazione del ragazzo eroe che ha salvato 33 bambini

La serata di apertura si è svolta nell’anfiteatro San Giuseppe Cottolengo, adiacente al centro commerciale Aura in zona Valle Aurelia. È stata proposta una versione per strumenti a fiato e percussioni intervallata da voce narrante, di Pierino e il lupo (composizione di Sergej Prokof’ev). L’Ensemble Rossellini ha portato in scena la trascrizione della celeberrima favola adattata all’orchestra e alla voce narrante.

Presentatori di eccezione dell’evento, al qual ha partecipato un vastissimo pubblico, sono stati Enrico Santini, presidente dell’associazione Io Amo Roma e Sara Navarro Lalanda, celebre musicologa. L’associazione Io Amo Roma, che ha curato l’organizzazione dell’evento, ha programmato, come prossimo appuntamento, il concerto ottoni all’opera eseguito dal quintetto di ottoni del Teatro dell’Opera, sabato 17 settembre.

Durante la serata i consiglieri di Fratelli d’Italia, Marco Giovagnorio e Isabel Giorgi, hanno avuto il piacere di consegnare una targa di onorificenza a Matteo Iacobacci, il giovane che, con un gesto eroico, è riuscito a mettere in salvo 33 bambini frequentanti un centro estivo, minacciati dal divampare dell’incendio che ha colpito la zona di via Aurelia.

La presidente del tredicesimo municipio, Sabrina Giuseppetti ha commentato con grande soddisfazione l’avvio di questa manifestazione. “Restituiamo ai nostri cittadini momenti di socialità e partecipazione. E’ una grande soddisfazione essere riusciti a realizzare questo percorso per poter offrire opportunità di svago interessanti e divertenti ai cittadini, anche grazie al lavoro della Commissione Cultura e Sport del Municipio tredicesimo.

Il programma di rEstate in tredicesimo, da luglio ad ottobre

Il programma della manifestazione estiva, dopo il successo della prima serata svoltasi venerdì 8 luglio, continuerà anche sabato 9 luglio a piazza Ormea, nel quartiere Casalotti e al giardino Paparelli di Montespaccato, con lo spettacolo di arte di strada La festa dei colori – Circus Karakasciò – gli eredi stelle fiamme.

Sarà poi la volta dello spettacolo del Teatro di paglia – omaggio alla rubedo portate in scena a Castel di Guido il 16 luglio. Giovedì 21 sempre a Castel di Guido si esibirà il Patrizio Destriere Boproject in un concerto di musica jazz. Dal 27 luglio al 30 luglio verranno proposti una serie di spettacoli a villa Carpegna, tutti alle 21 e comprenderanno concerti di tribute band, spettacoli di cabaret, rappresentazioni teatrali e, per finire, lo spettacolo del comico Massimo Bagnati.

A settembre ed ottobre verranno proposti degli spettacoli di artisti di strada al parco Giovanni Paolo I e il 10 ottobre si festeggerà la chiusura della rassegna culturale con le Quattro Stagioni di Vivaldi e il concerto per trombe d’archi suonato dalla St Paul Youth orchestra nell’anfiteatro San Giuseppe al Cottolengo del Centro Commerciale Aura.