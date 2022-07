Ricordate il bambino di mamma ho perso l’aereo? Oggi ha cambiato vita ed è irriconoscibile

Chi non ricorda il bambino che ha combattuto contro i ladri di appartamento durante la vacanza natalizia della sua famiglia? Macaulay Culkin, nel fim Kevin, è diventato famosissimo negli anni ’90 grazie all’interpretazione di Mamma ho perso l’aereo, ma oggi è praticamente irriconoscibile e la sua vita è cambiata.

Tutti abbiamo impressa nella mente la straordinaria mimica facciale di Kevin, bambino prodigio che ha interpretato l’iconico film. Una famiglia americana numerosissima, intenta a partire per le vacanze natalizie si dimentica, nella confusione, il figlio che rimane solo ed è costretto ad affrontare mille spassosissime peripezie.

La difficile infanzia dell’attore di Mamma ho perso l’aereo

Incredibile a dirsi ma sono già passati trent’anni da quando il film ha spopolato in tutto il mondo. L’attore Macaulay Culkin, in quegli anni è diventato famosissimo, ma quell’improvvisa celebrità lo ha travolto e gli ha portato non poche difficoltà. il suo grandioso successo fu ovviamente anche economico e questa, probabilmente, è stata la prima causa della separazione dei suoi genitori. Da quel momento Macaulay ha iniziato ad avere un rapporto difficilissimo con suo papà, evento questo che lo ha segnato per sempre.

Durante la sua gioventù molto spesso è stato protagonista di spiacevoli fatti di cronaca che ovviamente lo hanno rovinato anche dal punto di vista lavorativo. In qualche tempo infatti non verrà più chiamato per alcuna produzione hollywoodiana. La sua popolarità ovviamente negli anni è sempre la stessa, ma è legata esclusivamente a quel personaggio bambino che ha divertito milioni di spettatori.

Kevin…trent’anni dopo!

La sua vita sentimentale è stata molto travagliata. A soli 17 anni decide di sposare la sua fidanzata del tempo Rachel Miner, ma, forse anche a causa della giovanissima età dei due, il matrimonio fallisce dopo poco tempo. E’ poi la volta della storia con Mila Kunis con la quale rimane a fianco per più di 8 anni. Anche questo rapporta naufraga, ma i due hanno sempre mantenuto rapporti di amicizia.

Oggi l’attore ha 41 anni e dalla sua relazione con Brenda Song, ha avuto il suo primo figlio. Oggi il bambino ha un anno e si chiama Dakota, in memoria di sua sorella, morta nel 2008 in un incidente stradale. Ultimamente l’attore ha dichiarato di volersi rimettere in gioco e di impegnarsi in un lavoro più serio; l’attore infatti ha aderito all’iniziativa di realizzare una serie televisiva che affronterà il tema della crisi di mezza età.

L’idea è nata proprio in occasione del suo quarantesimo compleanno ed è un progetto che mira a diffondere l’idea di non arrendersi al tempo che scorre inesorabilmente. Dallo scheletro iniziale si è concretizzata una collaborazione con lo studio di produzione Lightbox e da lì è nata la serie che gli auguriamo possa avere lo stesso successo del film che lo ha lanciato.