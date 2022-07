Alba Parietti, bomba sexy intramontabile | La foto al naturale è incredibile

Fa invidia a donne ben più giovani. Alba Parietti si conferma una delle donne più sexy d’Italia. Ad avercene 60enni così…

Ha da poco compiuto 61 anni. Ma continua a far invidia a donne assai più giovani, per il suo fisico da paura, per la sua sensualità. Alba Parietti, del resto, è sempre stata una bomba sexy. E forse non lo è mai stata così tanto come in una delle ultime foto pubblicate su Instagram. Che vi proponiamo con piacere.

Negli anni ’90, il suo era l’accavallo più sexy della televisione italiana. Oggi Alba Parietti, non perde il proprio fascino e la propria capacità di provocare, spesso anche con esternazioni scomode, sotto il profilo politico e sociale.

Figlia di un partigiano piemontese, Alba Parietti non ha mai nascosto le proprie idee politiche, schierandosi sempre dalla parte dei diritti e non temendo le critiche e le polemiche. Il suo carattere forte l’ha fatta diventare tra le showgirl più note della televisione italiana. Ma, ovviamente, ha pesato molto anche la sua bellezza e la sua carica sensuale.

Tra gli anni ’80 e ’90, infatti, raggiunge il successo televisivo. E’ soprattutto il 1990 che la fa conoscere al grande pubblico con la conduzione di “Galagol” su Telemontecarlo. Poi arriva anche la chiamata dal cinema, con una serie di commedie italiane in cui interpreta spesso il ruolo della “femme fatale”. E’ il caso di “Sapore di mare” e “Abbronzatissimi”. Ma il massimo dell’eros viene raggiunto con il film “Il macellaio”, nel 1998.

Dal cinema, però, manca dal 1998 con il film “Paparazzi” di Neri Parenti. Tante le sue polemiche televisive. Nota anche per le sue relazioni. Le più famose, quelle con l’attore Franco Oppini, ma, soprattutto, con l’attore Christopher Lambert. Più recentemente, una relazione di circa quattro anni con Cristiano De Andrè, figlio del grande Fabrizio. Per tutti, Faber.

Alba Parietti, super sexy a 61 anni

Famosa non solo per il suo celebre accavallo delle gambe sullo sgabello di “Galagol”. E nemmeno per l’interpretazione “hot” ne “Il Macellaio”. Ma anche per il suo essere sempre sopra le righe sotto il profilo intellettuale.

Su Instagram alterna post dal forte impegno sociale ad altri ironici e autoironici. Ma rimane Alba Parietti. Quindi non può che dedicare anche grande spazio alle provocazioni, che, nella sua vita, sono state sempre una parte importante.

E, infatti, uno degli ultimi scatti pubblicati sul proprio account ufficiale sta facendo impazzire i suoi fan, che la seguono con grande passione fin dagli anni ’80. Ebbene, superati i 60 anni, Alba Parietti riesce ancora a sfoggiare un fisico del genere.

La nostra Alba si geolocalizza a Formentera (beata lei!) e si mostra in tutta la sua sensualità, celandosi dietro un paio di occhialoni da sole. Indossa poco altro: un costume nero, intero, che, però, mette in mostra il fisico invidiabile della showgirl, che tiene a precisare come la foto non abbia subito alcun ritocco. Ad avercene 60enni così.