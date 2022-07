Andrea Delogu, questa volta si è superata | Una donna così è difficile da trovare…

È stata un’ascesa verticale verso il successo quella di Andrea Delogu. Ha da poco compiuto quarant’anni, ma già è un volto conosciutissimo dal grande pubblico. Presentatrice e showgirl dal talento naturale, é anche un’icona sexy del piccolo e grande schermo. Questa volta Andrea, però, ha veramente dimostrato di essere al top!

Viene dalla radio, la bella Andrea Delogu, dove ancora conduce insieme alla sua collega Silvia Boschero la Versione delle due, programma di intrattenimento pomeridiano in onda su Radio due. Oggi, però, il suo successo è indiscutibile ed ormai è diventata un volto di punta della televisione italiana.

Andrea Delogu, tra radio, tv, cinema e romanzi

Il suo debutto è stato come Letteronza nel programma di Italia uno Mai dire domenica nel 2002. La sua bellezza e soprattutto il suo talento artistico vengono immediatamente notati e da quel momento viene inserita in molti programmi di successo. E’ apparsa ne La vita in diretta Estate e le è stata affidata la conduzione del programma cinematografico Stracult, durante il quale ha tenuto banco ospitando sempre nuovi personaggi televisivi e cinematografici.

Andrea ha decisamente un talento a 360 ° ed infatti durante la sua carriera ha avuto il modo di pubblicare diversi romanzi diventati poi best seller, ad iniziare dal suo primo, La collina nel quale affronta il delicato tema della sua infanzia nella comunità di San Patrignano.

Andrea ha avuto anche qualche esperienza con il cinema. L’abbiamo potuta apprezzare come protagonista nel film Divorzio a Las Vegas nel quale recita con nomi del calibro di Giampaolo Morelli, Ricky Memphis, grazie a schiavo e Gianmarco Tognazzi.

Nota a tutti la sua relazione amorosa con l’attore Francesco Montanari con il quale è stata sposata fino al 2021, anno nel quale si sono definitivamente separati. Oggi Andrea è fiera di frequentare un ragazzo molto più giovane di lei. Si tratta del modello Luigi Bruno, con il quale ha ufficializzato la storia solo a Marzo.

Andra Delogu, una donna veramente straordinaria

In questo periodo la vediamo alla conduzione di successo di Tim Summer hits, il programma di musica itinerante della Rai presentato insieme ad un altro volto emergente, Stefano De Martino. Il collegamento con il Festivalbar é immediato, un concerto in piazza con tanti ospiti celebri. Anche in questa occasione Andrea ha dimostrato di saperci fare ed il successo é garantito. Probabilmente é per tutti questi motivi che oggi Andrea Delogu si trova a festeggiare un traguardo molto importante.

Pubblica sul suo profilo Instagram la copertina della prestigiosa rivista Forbes che anche quest’anno ha stilato la classifica delle 100 donne italiane più influenti e di successo. Ebbene sì. C’è anche lei. Andrea che, però, ci tiene a ringraziare il suo staff, i suoi amici e le persone a lei care che, sua detta l’hanno aiutata ad arrivare così in alto. Un altro colpo messo a segno dalla bella showgirl che, sicuramente, ce ne riserverà presto degli altri.