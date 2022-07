Fernanda Lessa, si spoglia al sole | Lo scatto rende l’atmosfera bollente

La bella brasiliana è a Rio de Janeiro. Topless e lato B in vista. Un fisico da urlo a 45 anni. Quanto è bella l’estate…

Fa già molto caldo in questi giorni. Se poi ci imbattiamo in questi scatti, beh… tutto diventa ancora più rovente… Dobbiamo assolutamente condividere con voi questa foto pubblicata dalla bellissima Fernanda Lessa. Guardate bene, non sentite anche voi una vampata di (ulteriore) calore?

Brasiliana di 45 anni, ma Fernanda Lessa è in splendida forma. Inizia a farsi conoscere, giovanissima, come modella. Posa per alcune delle copertine più famose del pianeta e viene scritturata per diversi spot pubblicitari di brand molto importanti.

Poi le fortune nel nostro Paese: il 4 maggio 2004 conduce per una sera assieme ad Alena Šeredová e Natasha Stefanenko le Iene su Italia 1. Nel 2004 fa il suo esordio come DJ all’Heineken Jammin Festival e negli anni successivi esporta il suo DJ set a Miami, Ibiza, Parigi, San Paolo e in tutta Italia, e pubblica alcune compilation.

Nell’autunno del 2006 partecipa come concorrente alla quarta edizione del reality show di “L’isola dei famosi”, venendo eliminata nel corso della seconda puntata con il 56% dei voti.

Nella sua vita, purtroppo, anche il dramma di un figlio partorito e morto dopo pochissimo tempo a causa di una malformazione cardiaca e, purtroppo, si allontana dalle scene, a causa di gravi problemi di alcolismo e tossicodipendenza. Dall’8 gennaio 2020 prende parte come concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, venendo eliminata nel corso della diciottesima puntata al televoto contro Antonella Elia e Licia Nunez.

Fernanda Lessa, lo scatto che fa salire la temperatura

Fortunatamente, quei periodi bui sembrano alle spalle. È stata compagna di Boosta, tastierista dei Subsonica, con cui ha avuto due figlie. Dal 14 aprile 2017 è sposata con Luca Zocchi, imprenditore.

Oggi troviamo Fernanda in splendida forma. E condividere con voi i suoi scatti ci dà una doppia soddisfazione. Per la bellezza della showgirl brasiliana, ma anche perché, finalmente, possiamo parlare di argomenti ed episodi positivi e sereni che riguardano la nostra beniamina.

In particolare, uno degli ultimi post pubblicati da Fernanda ne inquadra solo la schiena e il lato B. Riusciamo a vedere, però, che la bella brasiliana è in topless. Copre il seno con una mano, mentre l’attenzione di sposta sul fondoschiena dell’ex modella, che mantiene un fisico da top model. “Che il weekend abbia inizio” scrive. La nostra Fernanda si trova in madrepatria, a Rio de Janeiro. E noi non vediamo l’ora che arrivi il prossimo weekend…