Lorella Cuccarini, il grave incidente e la corsa in ospedale | Momenti di paura per la showgirl più amata dagli italiani

Approdare ad “Amici” ha permesso a Lorella Cuccarini di rilanciare la sua carriera dopo un periodo positivo. Non tutti sono però a conoscenza di un problema di salute che lei ha avuto in passato e che l’ha spaventata non poco.

Si tende spesso a pensare, ma è ovviamente un errore, che i personaggi famosi abbiano una vita quasi del tutto esente da preoccupazioni, sul lavoro e non solo. E invece anche molti di loro hanno vissuto momenti difficili in ambito professionale nonostante avessero alle spalle una lunga esperienza nel settore. Ne sa qualcosa anche una come Lorella Cuccarini, che ha ottenuto una grande popolarità quando era poco più che ventenne, ma che sembrava poi essere stata quasi dimenticata dalla Tv.

Il rilancio sembrava essere arrivato con l’approdo a “La vita in diretta”, dove ha avuto modo di dimostrare di non avere perso le sue doti di conduttrice. E invece, complici alcuni scontri avuti con il collega Alberto Matano, anche questo capitolo si è chuso. Fortunatamente in suo aiuto è arrivata Maria De Filippi, che l’ha voluta ad “Amici”, dove può insegnare ai ragazzi che desiderano diventare cantanti e ballerini i “trucchi del mestiere”. Solo ora, però, a distanza di tempo emerge un problema di salute che lei ha dovuto affrontare in passato.

Lorella Cuccarini e il malore che l’ha spaventata in passato

Pur essendo sempre voluto essere trasparente con il pubblico, Lorella Cuccarini ha sempre cercato di essere riservata su alcuni aspetti meno noti della sua vita privata. Solo recentemente ha così deciso di uscire allo scoperto e di parlare di un malore che ha avuto mentre stava lavorando. Lo spavento è stato fortissimo, soprattutto perché tutto è avvenuto nell’arco di pochi minuti e in modo inaspettato.

La showgirl si è infatti ritrovata a terra mentre si stava dedicando al suo grande amore, la danza. I ricordi di questo momento in lei sono però davvero labili.

“Un ballerino mi doveva lasciare e l’altro doveva prendermi, eravamo impegnati in una presa aerea – ha rivelato in un’intervista a “La Vita in Diretta” in cui ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera -. Lui doveva prendermi, ma mi ha lasciato, così mi sono ritrovata a testa in giù”.

La corsa in ospedale al termine di quella caduta è stata quindi inevitabile: “Io non ricordo quello che ho fatto, pur essendo andata fino alla fine della coreografia. Sono poi andata in ospedale per fare accertamenti”.

Tutto si è fortunatamente risolto per il meglio e quello non può che essere un momento che fa parte del suo passato, nonostante lo spavento provata. Ora quello che conta per lei è pensare al futuro, che la vedrà ancora una volta tra le file degli insegnanti di amici, con ogni probabilità ancora a seguito dei cantanti.