Anna Tangelo, incredibilmente sexy allo specchio | La prova costume non è un problema per lei

Anna Tatangelo regala ai suoi follower un altro scatto bollente. Questa volta é un’immagine sexy ripresa allo specchio e i commenti dei fan sono tutti in un’unica direzione. La prova costume per lei non può essere un problema; con il suo fisico scultoreo, Anna, può fare invidia a qualsiasi altra persona.

Anna Tatangelo è ormai sulla scena nazionale da moltissimi anni, ma rimane sempre sulla cresta dell’onda. Il suo successo è sempre ad altissimi livelli ed anche la sua popolarità sul web è diventata ormai straordinaria. Merito anche dei contenuti come quello appena pubblicato, che molto spesso aiutano a “riscaldare l’atmosfera”.

Anna Tatangelo la sua carriera segnata fin da bambina

Anna è nata a Sora nel 1987 è già alla età di 7 anni capisce che la sua strada sarà la musica. Viene impegnata in diverse manifestazioni canore locali e, non appena dodicenne, arriva seconda al mini Festival della canzone di Viterbo, conquistando poi la vittoria nel 2000.

Il suo talento non può rimanere inosservato e a 14 anni viene scelta dalla Rai per partecipare all’importante manifestazione GiroFestival dove presenterà il suo primo pezzo, Dov’è il coraggio e riuscirà ad ottenere il suo primo contratto discografico.

Nel 2005 Gigi D’Alessio la nota e per lui sarà un vero e proprio colpo di fulmine. In quell’anno il cantante partenopeo ha il doppio degli anni di Anna, ma soprattutto è ancora sposato con quella che è stata la sua prima moglie. Questo porta i due a tenere molto segreta la relazione che, però, inevitabilmente esce alla scoperto dopo qualche tempo. Quindici anni di amore intenso durante i quali, nel 2010, nasce anche il loro figlio Andrea.

I due sono separati dal 2020 e, l’anno successivo, Anna intraprende una relazione con il rapper Livio Cori anche questa già terminata. In questo periodo, a giudicare dalle sue uscite, Anna sembra single e soprattutto completamente impegnata della crescita di suo figlio e nella sua carriera.

La straordinaria prova costume di Anna Tatangelo

La cantante, attraverso il suo profilo Instagram, seguito addirittura da 1,8 milioni di utenti, fa intendere che ci sono in ballo importanti progetti lavorativi che, però, ancora non svela. Per il momento si gode qualche attimo di relax in vista anche dei suoi futuri impegni.

Lo fa preparandosi probabilmente per una giornata al mare o in piscina; il suo post allo specchio con indosso un bikini bianco, però, ha sconvolto tutti i suoi fan. La sua forma è perfetta e non si può fare a meno di notare le sinuose forme che contraddistinguono la sua figura. Un generosissimo décolleté sul quale cade inevitabilmente l’occhio. Anche la sua posa é super sensuale e questo ha fatto andare in tilt tutti i suoi fan.