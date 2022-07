Elettra Lamborghini, sconvolgente! Festeggia l’uscita con il suo lato b in primo piano

Sempre in vista il suo lato B, con l’ormai celeberrimo tatuaggio sulla natica che stuzzica oltremodo le fantasie maschili

Oltre 170mila like per un post su Instagram in Italia li possono raccogliere solo lei e pochi altri. Del resto, quando Elettra Lamborghini si mette in mostra così, c’è davvero poco da fare per tutti. Il confronto è perso quasi in partenza.

Elettra Lamborghini, è sempre al centro dell’attenzione. Anche questa volta. In cui, come vedremo, il suo outfit non è propriamente così castigato. La nostra Elettra è legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack, anche se si è dichiarata apertamente bisessuale.

Oggi 28enne, Elettra Lamborghini è figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote del grande Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda italiana di auto di lusso. Negli anni, Elettra Lamborghini è diventata un notissimo personaggio televisivo.

Insomma, ha fatto più spesso parlare di sé per la propria discendenza famosa e per le proprie forme, che non per la propria arte canora, dove pure si è cimentata. Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)” piazzandosi al 21º posto.

Nel corso della sua carriera diverse partecipazioni a trasmissioni molto famose. Da “#Riccanza” su Mtv tra il 2016 e il 2017 a “The Voice of Italy” nel 2019. Ma è spesso opinionista sulle reti Mediaset: la ricordiamo a “Domenica Live” e, attualmente, a “L’isola dei famosi”.

Il 4 giugno 2021 pubblica il singolo Pistolero, estratto dall’EP Twerking Beach rilasciato il successivo 25 giugno. Non tutti sanno che pochi mesi fa è stata posizionata al Madame Tussauds Amsterdam la prima statua di cera dedicata ad un personaggio italiano, ed è proprio Elettra Lamborghini ad avere questo primato.

Elettra Lamborghini fa impazzire i fan

Un corpo con curve mozzafiato. In un’intervista di qualche tempo fa, Elettra Lamborghini ha ammesso di non avere la fissa per la chirurgia estetica e di aver rifatto solo il seno. Tutte le altre curve, compreso il famoso fondoschiena, è totalmente naturale.

Sui social non disdegna di mostrare, per quello che è possibile, le proprie generose forme. A cominciare dal suo lato B, con l’ormai celeberrimo tatuaggio sulla natica che stuzzica oltremodo le fantasie maschili. Anche questa volta, la nostra Elettra è riuscita a fare il pieno di like e interazioni.

Proprio in questi giorni, infatti, ha rilasciato il suo singolo estivo in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo, dal titolo “Caramello”. E uno degli ultimi post è fatto proprio per celebrare quest’uscita. Vediamo la bella Elettra con un costume violetto da cui possiamo notare le sue forme generose e, ovviamente, il tatuaggio sulla natica: “È solo un gioco che dura troppo pocooo 🎶🎶 Domani alle 14:00 esce il video di caramellooo 🍦🥮 carichiii?! 😍”. Carichissimi…