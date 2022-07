Sara Croce, che visione! Quei lacci intorno al suo corpo mandano fuori di testa

Sara Croce, la splendida modella che fino a poco tempo fa interpretava il ruolo della Bonas nel programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro, è solita stupire i suoi fan con foto al cardiopalma. È il caso anche del suo ultimo post nel quale appare quasi come una figura divina. Un intreccio sul suo corpo la rende sensualissima.

E’ giovanissima Sara Croce; 24 anni e già una fama di tutto rispetto. Grazie anche alla sua presenza fisica riesce a trovare un ruolo nel mondo dello spettacolo. Ha da poco comunicato, dietro lo stupore di tutti, che dalla prossima stagione non sarà più presente nella trasmissione di intrattenimento pomeridiano di Paolo Bonolis, ma forse per lei si sono aperte nuove strade più importanti.

Già a 16 anni calca le prime importanti passerelle, ma il suo fisico è troppo esile per sfondare nel mondo della moda e per questo decide di dedicarsi seriamente allo sport impegnandosi intensamente in palestra. Dopo essersi diplomata, si iscrive alla facoltà di Comunicazione d’impresa all’università IULM di Milano.

Sara Croce, i suoi primi impegni televisivi per Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli

Ha iniziato la sua carriera alla corte di Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli che l’hanno voluta, prima per interpretare il ruolo della splendida Madre Natura nel programma Ciao Darwin e in un secondo momento la Bonas di Avanti un altro. Sara Croce riesce anche a ritagliarsi un importante spazio all’interno del programma Maurizio Costanzo show, dell’omonimo giornalista e presentatore. E’ proprio questa trasmissione che negli anni ha rappresentato un grande trampolino di lancio per molti artisti e probabilmente lo potrà essere anche per lei.

Lo scatto sensuale che ha fatto “innamorare” i follower

Oltre alle sue numerose apparizioni in tv, Sara continua la sua strada per diventare una modella conosciuta in tutto il mondo. Per questo presta il fisico perfetto e il suo volto angelico per numerose campagne pubblicitarie di brand internazionali e nazionali. C’è poi l’impegno da influencer non meno importante; il profilo Instagram di Sara conta più di un milione di follower che vengono puntualmente deliziati da nuove contenuti della modella.

Si susseguono scatti in famiglia, con gli amici, ma anche da sola e sono proprio questi che interessano il suo vastissimo pubblico; come nel caso dell’ultima foto pubblicata sul social. Sara è su dei romantici scogli durante l’ora del tramonto. Indossa un micro bikini rosso bordeaux che, per la sua fattura, le intreccia il corpo con sensuali fili. Il suo sguardo é sognante e cattura il pubblico che, apprezzando, commenta con migliaia di like e altrettante frasi di apprezzamento.