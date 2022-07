Vacanza shock per il campione del Real Madrid | Quello che è successo sembra scritto da Hitchcock

Il centrocampista del Real Madrid Valverde ha vissuto una vacanza da incubo. Tutto quello che gli è successo è veramente incredibile

Federico Valverde è uno dei giovani talenti del Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti. Di ruolo centrocampista, classe 1998, è stato anche tra i protagonisti della vittoria dell’ultima Champions League dei Blancos con l’assist per il gol di Vinicius che ha regalato la coppa agli spagnoli.

Il Real Madrid lo ha acquistato nel 2016 dal Penarol, squadra uruguaiana, e da quel momento non lo ha mai lasciato andare; facendolo partire solo per una stagione in prestito al Deportivo La Coruna per fargli fare le ossa prima di lanciarlo definitivamente in prima squadra.

Valverde è anche uno dei pilastri della Nazionale dell’Uruguay. E in patria si è guadagnato il soprannome di Pajarito, ovvero “uccellino”. affibbiatogli da un allenatore delle formazioni giovanili in Sudamerica, per il suo modo di correre da una parte all’altra del campo con il pallone tra i piedi.

Ma negli ultimi giorni, Valverde è salito agli onori della cronaca per una questione extra-calcistica che ha riguardato personalmente lui e la moglie mentre erano in vacanza a Ibiza per rilassarsi prima dell’inizio della nuova stagione.

Valverde, vacanza da incubo con la moglie: drogati e derubati a Ibiza

Un racconto choc su quanto accaduto a Ibiza è arrivato direttamente da Mina Bonino, moglie di Valverde nonché giornalista sportiva. Attraverso il suo profilo Instagram, la ragazza ha raccontato la disavventura vissuta in vacanza.

I due non solo sono stati derubati, ma per metterli fuorigioco i ladri li avrebbero addirittura drogati. E i sospetti della coppia sarebbero ricaduti sullo chef che li aveva accolti nella villa in cui avrebbero dovuto trascorrere le loro settimane di relax.

“Al nostro arrivo nella casa di Ibiza, lo chef era già lì. Mi disse che c’era solo una chiave e che l’avrebbe presa lui, così la mattina avrebbe potuto prepararci la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi”. Ha spiegato Mina Bonino.

Dopo qualche ora, poi, la donna e Valverde sono riusciti a rimettersi in sesto e pronti per andare in spiaggia hanno notato l’assenza di diversi loro averi. Marito e moglie sono stati immediatamente accompagni in ospedale per degli esami tossicologici per capire se avessero assunto contro il loro consenso cocaina, marijuana, ecstasy, anfetamine o antidepressivi nel sangue. I test, però, sono risultati negativi.

Il bottino dei ladri, probabilmente dei membri dello staff della casa affittata che avrebbero addormentato Bonino e Valverde tramite delle droghe leggere inserite nel cibo, ammonterebbe a circa 10 mila euro in contanti, due orologi di lusso e alcuni gioielli della donna.

Il quotidiano spagnolo Marca ha poi rivelato che la coppia ha proseguito la vacanza a Ibiza cambiando però appartamento, mentre lo chef è andato incontro al licenziamento.