Magnum, gelato ritirato dai supermercati | Ecco cosa sta succedendo

Magnum sta richiamando uno dei prodotti della sua linea. L’azienda ha invitato i clienti a prestare attenzione a questo gelato e non consumarlo, mentre viene ritirato dagli scaffali. Ecco cosa sta succedendo.

Una delle marche più famose al mondo sta richiamando un prodotto della sua linea. Stiamo parlando di Magnum che, nelle scorse ore, ha invitato i clienti a prestare attenzione e non consumare il gelato in questione. I supermercati, nel frattempo, lo stanno ritirando dai loro scaffali.

La società ha fornito ai clienti le informazioni necessarie per procedere con la restituzione del prodotto, che è stato venduto a livello nazionale in numerosi supermercati. Il rischio, in caso di consumo, può essere molto alto, in particolare per chi soffre di una determinata allergia.

Magnum White Chocolate ed il richiamo di Magnum

A finire al centro del ciclone, questa volta, sono le coppe gelato Magnum White Chocolate, che hanno già conquistato milioni di clienti unendo il cioccolato bianco al gelato alla vaniglia.

I numeri di lotto sono i seguenti: L9255AT138 e L925BT138. Ad essere richiamate, sono state solamente le vaschette da 440 ml del popolare Magnum Bianco. Gli altri appartenenti alla gamma non sono stati interessati dal richiamo. Lo stesso vale per gli altri gusti.

Le motivazioni dietro al richiamo

La società ha annunciato: “Magnum sta prendendo la misura precauzionale di richiamare un numero limitato di ‘Gelato Magnum White (440 ml)’ a causa della potenziale presenza non dichiarata di latte“.

Le vaschette sono state etichettate erroneamente: non è stata indicata la presenza di latte. Subito dopo la notizia, i prodotti sono stati richiamati anche da Unilever UK Ltd, che è intervenuta contattando le organizzazioni che si occupano di offrire supporto per le allergie, con l’obiettivo di diffondere la notizia e prestare aiuto ai clienti.

Il pericolo più grande è che questi gelati vengano consumati da persone che soffrono di allergia o intolleranza al latte ed ai suoi componenti. Oltre a provocare problemi digestivi, nelle situazioni più gravi può portare a problemi respiratori.

“Vorremmo scusarci per eventuali disagi e preoccupazioni causati e ringraziare tutti per la collaborazione” ha dichiarato l’azienda inglese. Magnum, da parte sua, ha affermato che nessun altro prodotto è stato oggetto di richiamo. La società, inoltre, ha spiegato ai clienti che hanno acquistato il gelato in che modo restituirlo.