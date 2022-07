Elettra Lamborghini, il look questa volta è esagerato | Un vedo non vedo veramente accattivante

Elettra Lamborghini questa volta ha deciso di esagerare. Il look della cantante – in stile vedo non vedo – ha infiammato il web.

Elettra Lamborghini si è fatta strada nel mondo della musica a suon di hit estive: da “Pem Pem” a “Mala”, da “La isla” all’ultimo tormentone “Caramello”.

Il suo esordio musicale risale al 2017. Dopo aver raggiunto la notorietà con la partecipazione a diversi reality show – tra cui “Gran Hermano VIP”, “Geordie Shore” ed “Acapulco Shore”, grazie ai quali si è fatta conoscere all’estero – ha collaborato con Gué e Sfera Ebbasta nella realizzazione del singolo “Lamborghini RMX”.

Il debutto musicale e la notorietà

Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album, intitolato “Twerking Queen”, contenente la hit “Pistolero”. L’anno successivo ha partecipato al Festival di Sanremo, con il singolo “Musica (e il resto scompare)”, diventato presto un tormentone.

Alla sua carriera musicale ha sempre affiancato quella televisiva. Nel 2018 è stata scelta per presentare “Ex on the Beach Italia”, per poi diventare un’opinionista de “L’isola dei famosi” insieme ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Quest’anno, invece, è passata alla conduzione della trasmissione “Only Fun – Comico Show” con i PanPers.

Figlia di Luisa Peterlongo e di Tonino Lamborghini – imprenditore e figlio del fondatore dell’azienda Lamborghini -, Elettra ha sempre attirato l’attenzione dei media e delle riviste di gossip.

Nel 2018 ha reso pubblico il suo fidanzamento con il disc jockey di origine olandese Adrojack. Dopo due anni, la coppia ha celebrato le nozze a Villa del Balbiano, sul Lago di Como.

L’outfit giallo fluo che ha infiammato i social

L’artista si è guadagnata la simpatia dei fan grazie al suo carattere esuberante ed autoironico ed ha conquistato tutti con il suo fascino. La “Twerking Queen” non ha mai avuto paura di mostrare le sue splendide forme, come si può notare dal suo profilo Instagram, seguito da oltre 7 milioni di persone.

Elettra interagiste con i fan ogni giorno, tra Instagram stories e post, pubblicando scatti da togliere il respiro. Solamente nelle scorse ore, la cantante ha sfoggiato un look assolutamente accattivante, che ha stregato tutti.

A dominare è il colore giallo fluo: l’artista indossa in una tutina completamente strappata, in pieno stile cut-out, ed aderente che esalta le sue forme esplosive. L’outfit è completato da un paio di tacchi a spillo abbinati alla tutina, con plateau tempestato di cristalli.

La Lamborghini questa volta ha voluto proprio esagerare: il suo look ha lasciato tuti a bocca aperta ed il post è stato sommerso dai commenti dei followers entusiasti.