George Clooney, la rivelazione inaspettata sul suo rapporto con Elisabetta Canalis | “voi non la conoscete…”

A distanza di oltre dieci anni dalla fine del rapporto, arriva quindi l’incredibile dichiarazione dell’attore, oggi 61enne

Per anni li abbiamo considerati una delle coppie più belle e glamour del mondo. Stiamo parlando di George Clooney ed Elisabetta Canalis. Oggi, dopo essersi lasciati, i due hanno due vite totalmente distinte e felici. Ma dopo anni dalla fine del rapporto arriva l’incredibile dichiarazione dell’attore e sex symbol americano.

La sua fama, infatti, è quasi trentennale, ormai. Riconoscimenti unanimi per il ruolo del pediatra Douglas “Doug” Ross nella serie televisiva E.R. – Medici in prima linea, dal 1994 al 1999.

Quella interpretazione lo porta a ruoli sempre più importanti. Spiccano, in quel periodo, “Batman & Robin” (1997) e “Out of Sight” (1998). Quest’ultimo film è diretto dal regista Steven Soderbergh, di cui Clooney diventa un vero e proprio attore feticcio, soprattutto per quanto concerne la saga di Danny Ocean con il primo capitolo “Ocean’s Eleven” e i successivi capitoli.

Ma, come dicevamo, l’impegno di Clooney è costante e quindi inizia anche a realizzare film in proprio su tematiche sociali e storiche. “Confessioni di una mente pericolosa” e “Good Night, and Good Luck”, per fare solo due esempi. Gli valgono due nomination ai Premi Oscar nella sezione miglior regista e migliore sceneggiatura originale.

Ha ricevuto altre tre nomination agli Oscar come miglior attore nel 2008 per “Michael Clayton”, nel 2010 per “Tra le nuvole”, nel 2012 per “Paradiso amaro” e per la migliore sceneggiatura non originale per “Le idi di marzo”.

Nel 2006 vince l’Oscar al miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film “Syriana”.

George Clooney, la rivelazione su Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, oggi 43enne, con Maddalena Corvaglia ha formato la coppia di veline più famose della storia di “Striscia la notizia”. George ed Elisabetta sono stati insieme dal luglio 2009 al giugno 2011.

A fine 2013, Clooney comincia a frequentare l’avvocato Amal Alamuddin, Nell’aprile del 2014 i due si fidanzano, sposandosi poi a Venezia, il 27 settembre 2014. Il 6 giugno 2017 è diventato padre di due gemelli: Ella e Alexander Clooney. Elisabetta, invece, da anni si è trasferita negli Stati Uniti, a Los Angeles. Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

A distanza di oltre dieci anni dalla fine del rapporto, arriva quindi l’incredibile dichiarazione dell’attore, oggi 61enne: “Elisabetta Canalis non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita” parole che testimoniano quanto i due fossero legati.