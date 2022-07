Haaland-Guardiola, iniziano i diverbi | Il giovane campione non resiste alle tentazioni

Il neo attaccante del Manchester City Erling Haaland ha subito fatto arrabbiare l’allenatore Guardiola. Il coach tiene sempre i suoi giocatori sotto controllo ma questa volta non riesce..

L’approdo di Erling Haaland al Manchester City è stato il grande colpo di calciomercato in questa estate calcistica. Sono stati ben 60 i milioni versati dai Citizens nelle casse del Borussia Dortmund per assicurarsi il bomber norvegese, per un’affare da 100 milioni complessivi tra cartellino, commissioni agli agenti e altri costi.

L’allenatore Guardiola può così gioire per avere finalmente un squadra un numero 9 di ruolo, e che numero 9! Haaland è infatti una vera e propria macchina da gol e le sue statistiche parlano chiaro. 61 gol in 66 partite in Bundesliga, ma a far paura è la media che il bomber mantiene in Champions League con 23 reti in sole 19 partite: ben oltre una marcatura a partita.

A soli 21 anni, Haaland è già uno degli attaccanti più forti del mondo e il Manchester City spera di poter contare sulle sue incredibili doti per alzare finalmente al cielo la Coppa dei Campioni.

Risultati che l’ex Dortmund ha raggiunto anche grazie alla sua preparazione fisica e alla sua alimentazione quasi maniacale, che prende a esempio un vero guru nella cura del corpo: ovvero Cristiano Ronaldo.

Haaland mantiene infatti nutrizione sana e in regola, ma proprio per la questione alimenti l’attaccante avrebbe fatto storcere il naso al suo neo allenatore Pep Guardiola.

Haaland, il carrello della spesa a un cibo spazzatura di troppo: Guardiola storce il naso

Il giornalista inglese Tom Young ha pubblicato sui social uno scatto di vita privata di Haaland mentre l’attaccante è al supermercato a fare la spesa. Una fotografia che ha fatto immediatamente il giro del web e che ha scatenato i commenti dei tifosi del City.

In molti hanno infatti notato la presenza di vari alimenti non proprio “salutari” nel carrello del norvegese, tra cui una maxi bottiglia di ketchup. “Haaland con un’enorme bottiglia di ketchup nel carrello, Guardiola non ne sarà contento”, il commento su Twitter di un utente.

Come rivelato dal The Sun, però, il giovane bomber è uno dei calciatori più attenti alla dieta e che ha scelto un’alimentazione poverissima di grassi fatta solo di pasta e pollo cucinati senza olio né sale.

Haaland ha anche il proprio chef di fiducia che gli prepara sei pasti al giorno per un totale di 4.000 calorie quotidiana. Ma quando esce con gli amici o la famiglia, il norvegese si lascia andare comunque a qualche libertà culinaria come i suoi due cibi preferiti: la pizza con kebab e l’anatra in agrodolce.

Lo stesso Guardiola è attentissimo all’alimentazione dei suoi calciatori, sottoponendoli settimanalmente all’analisi del peso. Proprio per questo motivo ha sorpresa la presenza di una bottiglia di ketchup nel carrello della spesa di Erling Haaland…