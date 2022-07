Silvia de le Donatella, adesso è lei che si spoglia completamente | La foto nuda che provoca i follower

Silvia Provvedi del duo di cantanti le Donatella, questa volta si è mostrata proprio come mamma l’ha fatta. La sua foto provocatoria sui social ha fatto infiammare i fan; dopo Giulia, anche lei era pronta a spogliarsi e lo ha fatto in una foto veramente accattivante.

Sono forse la coppia di gemelle più famose del panorama nazionale. Silvia e Giulia Provvedi, sono nate professionalmente ad X Factor. Oggi sono delle influencer seguitissime e giornalmente deliziano i loro fan con scatti al dì a dir poco sensuali. Questa è la volta di Silvia, che tra le due e quella più riservata, anche se in questa foto non si direbbe…

Sono nate a Modena nel 1993 e da quel momento non si sono mai separate; il loro è un rapporto viscerale condiviso con tutti i fan. I genitori delle due splendide gemelle si sono separati presto e ora Silvia e Giulia vivono vicino alla mamma Monica. Hanno partecipato ad Xfactor con un altro nome, Provs Destination, ma in corsa hanno deciso di coniare le Donatella proprio in onore della loro idolo Donatella rettore.

Silvia, la sua vita non sempre in discesa

Silvia Provvedi é mamma della splendida Nicole, nata il 18 giugno del 2020. La bimba è nata dal suo rapporto con il compagno Giorgio De Stefano un giovane imprenditore figlio del boss Paolo De Stefano, brutalmente ucciso durante le faide mafiose dell’80. È di origine calabresi, ma vive a Milano dove gestiva una catena di ristoranti.

Il papà della bella Nicole é agli arresti a causa di coinvolgimenti presunti con associazioni mafiose. Ma Silvia ha sempre creduto nella sua innocenza e anche pubblicamente ha mostrato supporto verso il papà di sua figlia. Nicole, fortunatamente cresce praticamente con due mamme, poiché anche la zia Giulia le dona affetto e amore al pari della mamma Silvia.

Silvia, nuda sul web dopo sua sorella Giulia

Silvia e Giulia, oltre al successo in ambito musicale e televisivo, riscuotono grande fama anche sul web. Il loro profilo Instagram è seguitissimo e conta quasi un milione e mezzo di follower. Le due sanno come intrattenere gli utenti e quasi quotidianamente pubblicano scatti al cardiopalma che scatenano il web. Non sono passati neanche pochi giorni da quando Giulia si è mostrata completamente nuda, che ora è il turno di Silvia.

La foto dentro la vasca ha ricevuto migliaia di like. Posa disinvolta nuda davanti all’obiettivo e nei commenti provoca il pubblico con la frase “Avvistata una MAMMA con forme prorompenti sui social!” anticipando qualche commento prevenuto dei fan. Senza dubbio Silvia, come anche sua sorella Giulia, sono di una bellezza straordinaria è si possono permettere di mostrarsi così come mamma l’ha fatte.