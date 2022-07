1700 euro al mese senza fare nulla | Il regalo del governo è sconvolgente

Il bonus del momento che forse non conosci potrebbe essere davvero una svolta sotto tutti i punti di vista. Scopriamo di cosa si tratta e perché può cambiare la vita di tante persone.

Se ne parla spesso, a dire il vero. Soprattutto di recente e considerando le tante difficoltà che in Italia come nel resto del mondo miliardi di persone sono costrette ad affrontare. Parliamo del reddito di base universale.

Una proposta europea che ha lo scopo di rendere collettivo e unito l’obiettivo che i membri dell’Europa devono avere garantendo così regimi di previdenza sociale efficienti, sostenibili e con il fine di combattere disuguaglianze dal punto di vista economico e non solo.

L’intenzione è chiara quindi: cercare di ridurre le disparità di ogni tipo, rafforzando così l’Europa sotto ogni punto di vista – o tentando di farlo. Detto questo, informiamoci di più a riguardo, per quella che può rappresentare davvero una svolta per milioni di cittadini.

Reddito di base universale: tutto quello che c’è da sapere

Il reddito di base universale ha la particolarità di non richiedere chissà quale requisito. Non ha limiti e per questo si differenzia in maniera decisa dal reddito di cittadinanza. Sia per il valore della proposta che per la mancanza di requisiti per fare domanda.

Al momento, solo in Galles è previsto un tentativo di formulare tale reddito. Qua, i giovani – quelli che sono intenzionati a lasciare casa e hanno compiuto 18 anni – avranno la possibilità di usufruire di un bonus economico di circa 1700 euro al mese per un anno. A partire dall’1 luglio, il governo ha offerto a 500 cittadini tale possibilità.

Arrivando ai dettagli del reddito, possiamo dire che viene versato a tutti e senza requisiti. Non ci sono limiti di reddito, risparmio o patrimonio. Ogni persona ha il diritto a ricevere il reddito di base universale e proprio per questo dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione Europea.

Chiunque ne ha il diritto pure indipendentemente dallo stato civile, dalla convivenzia o dalla configurazione familiare. In quanto diritto umano, non prevede condizioni né professioni (anche socialmente utili).

Infine, beh, l’importo deve consentire a più persone possibili un tenore di vita consono. L’Europa deve prevenire la povertà. Il reddito di base universale è la soluzione? Chissà.

Di sicuro, qualcosa andrà fatto e questa formula non può essere cestinata senza essere valutata a fondo. Anche perché, se funzionasse, sarebbe una vera e propria svolta nella ricerca di un miglioramento della vita di più soggetti possibili.