Alessandra Amoroso: “è dentro di me..” | Tragico lutto per la cantante più amata del momento

La profondità del proprio essere la vediamo nitidamente anche dalle dichiarazioni rese nel corso di un’intervista di qualche tempo fa

Alessandra Amoroso, una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Dietro quella intensità di voce e dei testi delle sue canzoni, forse, c’è anche un grande dolore, difficile da superare nonostante il tempo.

Alessandra Amoroso è stata capace, ormai da qualche anno, di imporsi anche a livello internazionale. Questo anche grazie al suo timbro di voce molto particolare. Molti critici musicali, infatti, hanno definito “nera” la sua voce.

E, in effetti, Alessandra Amoroso ha sempre affermato di ispirarsi alle tradizioni della musica afroamericana. Punti di riferimento per la carriera dell’artista salentina sono infatti Anastacia e Aretha Franklyn. Ma anche la grandissima Mina, se guardiamo, invece, al panorama della musica italiana.

Alessandra Amoroso raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Da quel momento, la sua carriera è una escalation continua.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

“E’ dentro di me”

Insomma, un curriculum o, meglio, un palmares, di tutto rispetto per la cantante nata a Galatina 36 anni fa. Per lei, infatti, carriera e successo non sono solo italiani. Il 15 Settembre 2015 viene pubblicato il primo singolo in lingua spagnola della cantante intitolato Grito y no Me Escuchas.

Alessandra Amoroso è unanimemente riconosciuta come una delle cantanti italiane di maggiore talento, ma, soprattutto, di maggiore intensità artistica. E la profondità del proprio essere la vediamo nitidamente anche dalle dichiarazioni rese nel corso di un’intervista di qualche tempo fa.

La cantante, infatti, ha parlato del dolore per la perdita della amata nonna, cui ha dedicato anche il brano “Tutte le cose che io so”, uno dei più amati dai suoi tantissimi fan: “E’ forse la donna più importante della mia vita, con lei sono cresciuta e tutto quello che ho imparato ad oggi. Ho capito che purtroppo non c’è fisicamente però fa parte di me ed è dentro di me, in ogni mia scelta, in ogni mia decisione in questo cambiamento”.

Alessandra Amoroso ha dichiarato che è molto gelosa della propria privacy familiare e che faticava a parlare di questioni private, ma che adesso ha imparato ad accogliere la mancanza di una persona che ne ha segnato profondamente il percorso umano e artistico.