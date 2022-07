Dayane Mello, il video hot che lascia senza fiato | Forme in vista e followers in estasi

Non disdegna di mostrarsi in tutta la sua bellezza, a volte con abiti molto succinti. Accade anche questa volta

33enne, sempre bellissima. Sexy, sensuale, provocante. Una donna che è un sogno erotico per molti. Brasiliana, ma naturalizzata italiana. Modella la cui fama e popolarità è in grande ascesa, soprattutto in Italia.

Dopo gli esordi in madrepatria, è proprio nel nostro Paese che la bella Dayane ha fatto e sta facendo le maggiori fortune. Già in Brasile, comunque, si fa notare per la sua bellezza e viene selezionata per essere la modella di diversi brand molto importanti nell’ambito della moda.

Nell’autunno 2014, ha debuttato ufficialmente nella televisione italiana prendendo parte come concorrente alla decima edizione di “Ballando con le stelle”, in onda su Rai 1. Partecipa, poi, alla prima edizione del reality show di Rai 2 “Monte Bianco – Sfida verticale”. In entrambi i casi la sua corsa si ferma alla semifinale. Nel 2015 ha posato per il calendario sexy della rivista For Men.

Specializzata in reality, ha inoltre partecipato alla dodicesima edizione del reality show di Canale 5 “L’isola dei famosi” in onda nell’inverno 2017. Partecipa all’ottava edizione del reality show di Rai 2 “Pechino Express” in onda all’inizio del 2020, classificandosi al terzo posto.

Per quanto concerne la televisione italiana, dal 14 settembre 2020 al 1º marzo 2021 Dayane Mello è stata concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello VIP”, condotta da Alfonso Signorini, dove si è classificata al quarto posto.

Ma non ha disdegnato anche quelli brasiliani: dal 14 settembre 2021 al 3 dicembre 2021 ha preso parte al reality “A Fazenda 13”, trasmesso in Brasile da RecordTV. Arriva decima. Insomma, ha partecipato a quasi tutti i reality possibili e immaginabili. Una carriera, quella di Dayane Mello, costruita su questo tipo di programmi. Tanto in Italia, quanto in Brasile.

In Italia trova anche l’amore, almeno per un certo periodo. Dayane Mello è stata legata sentimentalmente per alcuni anni al modello italiano Stefano Sala, la coppia ha avuto una figlia di nome Sofia nel 2014. Negli ultimi anni, quindi, Dayane Mello diventa famosissima nel nostro Paese.

Soprattutto sui social, Dayane è veramente molto apprezzata anche perché non disdegna di mostrarsi in tutta la sua bellezza, a volte con abiti molto succinti. Come accade in uno degli ultimi post pubblicati tramite il proprio account Instagram ufficiale.

La bella Dayane si mostra con un video in cui indossa un completo intimo di colore fucsia che esalta le forme della modella sta facendo letteralmente impazzire i fan con circa 13mila like. Tutti meritati.