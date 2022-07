Sabrina Ferilli, sempre più bella! Riesce a lasciare tutti sempre senza fiato

Donna bellissima e attrice molto apprezzata. All’età di 58 anni continua a essere una delle figure più desiderate della televisione e del cinema italiano

Come si possa essere così belle a 58 anni appena compiuti? La risposta a questa domanda ha un nome e un cognome: Sabrina Ferilli. Una delle donne più desiderate della televisione e del cinema italiano. In uno degli ultimi scatti pubblicati tramite il proprio account Instagram ufficiale è più bella che mai.

Donna bellissima, ma, dicevamo, anche attrice molto apprezzata. Capace di passare dalle commedie, con quella sua parlata romana, ai ruoli drammatici. Nel corso della sua carriera, Sabrina Ferilli si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.

Una carriera lunghissima. Solo qualche titolo per il cinema, oltre a “La grande bellezza”: “Ritorno a casa Gori” di Alessandro Benvenuti (1996), “Tu ridi” di Paolo e Vittorio Taviani (1998), “Il signor quindicipalle” di Francesco Nuti (1998), “A ruota libera” di Vincenzo Salemme (2000), “The place” di Paolo Genovese (2017).

E per la televisione: “Commesse” (dal 1999 al 2002), “Rivoglio i miei figli” (2004) e “Svegliati amore mio” (2021). Insomma, una carriera totale, in cui la apprezziamo anche come giudice di “Tu sì que vales”. Negli anni Sabrina Ferilli è sempre stata una bomba sexy. Ma senza mai assumere i connotati della “femme fatale”.

Sabrina, selfie bellissimo

E’ noto che sia stata sposata con l’avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005. E che dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo. Il suo spogliarello al Circo Massimo, in occasione dell’ultimo Scudetto vinto dalla Roma (di cui è tifosissima) appartiene ormai al mito. Quel siparietto contribuì ad acuire la popolarità di Sabrina Ferilli, che oggi è una delle attrici più apprezzate del panorama italiano.

I tifosi della Roma, ancora inebriati dalla vittoria della Conference League, sognano di poter rivivere i fasti di oltre vent’anni fa nella nuova stagione, sempre con José Mourinho in panchina. E, magari, Sabrina Ferilli potrebbe fare un altro “fioretto” come quello nell’anno della vittoria con Fabio Capello allenatore.

Ora, però, i suoi tantissimi fan tornano a sognare. Una delle ultime foto pubblicate su Instagram, infatti, li sta facendo letteralmente impazzire. E a Sabrina non serve mostrare troppo per ottenere consensi, perché è una donna meravigliosa. Eccolo, quindi, lo scatto allo specchio: “Se la luce è carina selfie al volo nel bagnetto del camper!”. Il pubblico apprezza.