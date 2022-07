Sangiovanni, il caro prezzo pagato per il successo | Sarà difficile, ora, porre rimedio

Un giovane cantautore dall’arte intensa. Ecco a cosa ha dovuto rinunciare per seguire i propri sogni e la propria carriera

Il successo è già enorme. Ma, non per questo, Sangiovanni perde di vista i suoi valori e le sue priorità nella vita. Qualche tempo fa ha anche chiesto un po’ di privacy in più. Peraltro attirandosi anche le critiche di uno “spietato” come Fabrizio Corona. Il sacrificio di cui vi parliamo oggi ci dice ancor di più sul giovane artista.

Giovane cantautore molto apprezzato e che, qualche mese fa, abbiamo ammirato sul palco del Festival di Sanremo 2022. Stiamo parlando del 19enne Sangiovanni. Con il suo brano “Farfalle” si è classificato al quinto posto.

Un cantautore giovanissimo, ma già molto famoso e apprezzato. Fa musica da quando ha 16 anni ed è conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Nel maggio 2021 ha raggiunto la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale.

Un giovane cantautore dall’arte intensa. Ma anche simpatico. Molto divertente, ad esempio, il suo siparietto con Amadeus, noto tifoso interista. Nel corso dell’ultima serata del Festival, Sangiovanni ha posizionato sulle spalle del conduttore una sciarpa del Milan, dopo la vittoria del Diavolo nel derby milanese.

La rinuncia per la musica

Recentemente, quindi, Sangiovanni si è scagliato contro il gossip e le malelingue dello spettacolo. Sì, perché lui, nonostante la giovane età, ha già fatto parlare di sé spesso. Amico stretto della cantante Madame, conosciuta al liceo a Vicenza, dal 27 dicembre 2020 è sentimentalmente legato a Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici.

Quest’anno, Sangiovanni avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità, ma non ha potuto farlo. Infatti, quando ha partecipato ad Amici, frequentava il quarto anno delle scuole superiori. Ma gli impegni all’interno dell’academy erano troppi e, così, Sangiovanni è stato bocciato per le troppe assenze.

Poi il successo e, anche quest’anno ci ritroviamo punto e daccapo, con il cantautore che in classe è stato troppo poco presente per poter accedere all’ultimo anno delle scuole superiori, prodromico, ovviamente, all’esame di maturità.

Una rinuncia importante, in nome della carriera, per adesso. Ma siamo sicuri che un giovane dei valori di Sangiovanni non perderà l’occasione di raggiungere questo obiettivo, proprio ora che il traguardo è davvero vicino. Secondo quanto trapela, infatti, la sua intenzione sarebbe, per il prossimo anno, di recuperare frequentando 2 anni in 1 e dare, quindi, l’esame nel 2023. In bocca al lupo!