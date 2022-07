Serena Enardu, il bikini non contiene le forme | I followers impazziscono

Non disdegna di deliziare i suoi tanti fan sui social con immagini e video accattivanti. Questa sta letteralmente spopolando

Un bikini colorato che fa davvero tanta, tantissima, fatica a contenere le forme decisamente generose di Serena Enardu. La bella sarda è una gioia per gli occhi e, infatti, i suoi tanti followers su Instagram non mancano di tributarle, come spesso le accade, il meritato successo.

Raggiunge la popolarità ormai diversi anni fa, come tronista di “Uomini e Donne”, il fortunato format ideato da Maria De Filippi che, ancora oggi, anima i pomeriggi Mediaset. Proprio nell’ambito di quella trasmissione conosce Giovanni Conversano, con cui inizia una lunga relazione.

Assai nota, comunque, anche la relazione con il cantante Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre. Nel settembre 2019 i due partecipano alla seconda edizione del reality show Temptation Island VIP, da cui non escono come coppia, ma come single. Si riappacificano in un altro reality, il Grande Fratello Vip. Nel 2003 Pago aveva sposato la showgirl Miriana Trevisan da cui si è separato nel 2006. I due sono tornati insieme nel 2008, per poi separarsi definitivamente nel 2013. Dall’unione con la Trevisan è nato un figlio. Poi la relazione con la bella Serena.

Entrambi sardi. Serena nasce è nata a Cagliari il 19 luglio del 1976, ha una sorella gemella, Elga Enardu, un fratello maggiore che si chiama Gianfranco. Prima di sbarcare in televisione, aveva un centro di telefonia in Sardegna. Nel 2011 sbarca nel mondo della tv accanto a Cristian Cocco come inviate di Striscia la notizia.

Il costume che non contiene

Proprio in questi giorni Serena Enardu compie 46 anni, ma non li dimostra affatto. La bella sarda continua ad avere un fisico da far invidia a molte donne assai più giovani. E, come molte belle donne, non disdegna di deliziare i suoi tanti fan sui social con immagini e video accattivanti.

E’ così anche questa volta, attraverso il proprio account ufficiale su Instagram. Le foto pubblicate dalla bella showgirl a bordo piscina hanno superato i 10mila like. Tutti meritati, come dimostra la foto (una del set) che vi proponiamo.

Sorridente, con l’acqua cristallina della piscina che le arriva fino alle ginocchia, Serena Enardu guarda verso l’obiettivo. Indossa un bellissimo costume rosa che, come vi dicevamo, fa davvero fatica a contenere l’abbondante seno della nostra beniamina sarda. Insomma, ingrandire la foto su quel decolleté è davvero una gioia per gli occhi. Provare (e riprovare) per credere.