Che fine ha fatto Johnny Lawrence di Karate Kid? Il grande ritorno del cattivo della saga

L’attore William Zabka è diventato famoso in tutto il mondo grazie al film “Karate Kid” nel quale ha recitato nel ruolo dell’antagonista, Johnny Lawrence. Oggi, a distanza di trent’anni, il suo personaggio è tornato con nuove avventure.

William Zabka è un attore e regista celebre per aver recitato nella saga di “Karate Kid” negli anni ottanta nel ruolo di Johnny Lawrence, il più grande nemico del protagonista Daniel LaRusso, interpretato dal collega Ralph Macchio.

Molto riservato sulla sua vita privata, di lui sappiamo che è un figlio d’arte. I suoi genitori, infatti, sono la produttrice Nancy Eimert ed il regista, scrittore e compositore Stanley William Zabka.

Il debutto con “Karate Kid” ed il successo internazionale

L’attore ha dimostrato di aver preso tutti dai genitori, riscuotendo un enorme successo già dal suo debutto cinematografico.

“Per vincere domani – The Karate Kid” è stato il primo film in cui ha recitato, senza nessuna esperienza di combattimento. Era il 1984 e Zabka si è fatto conoscere in tutto il mondo, appassionandosi di arti marziali anche nella vita reale.

Cresciuto con i suoi fratelli, Judy e Guy, ha un ottimo rapporto con entrambi. Questi ultimi sono diventati anche suoi collaboratori e soci. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’attore si è sposato nel 2008 con Stacie Lynn Doss.

I film successivi della saga sono stati: “Karate Kid II – La storia continua” e “Karate Kid III – La sfida finale”. Questi sono stati seguiti da “Karate Kid 4”, un reboot al femminile con l’attrice Hilary Swank, e “The Karate Kid: La leggenda continua”, reboot più recente con Jaden Smith e Jackie Chan.

Oltre alla celebre saga, Zabka ha recitato in diversi film guadagnandosi una grande popolarità negli anni ottanta e novanta. Tra questi, i più famosi sono “A scuola con papà”, “Shootfighter – Scontro mortale” e “Shootfighter 2 – Lo scontro finale”. L’attore, in quel periodo, ha affiancato il lavoro allo studio specializzandosi per diventare regista.

Il ritorno di Johnny Lawrence

Nonostante siano passati più di trent’anni dal successo di “Karate Kid”, la saga è entrata a far parte della cultura pop conquistando diverse generazioni. Oggi, il personaggio di Johnny Lawrence continua a tenere compagnia a milioni di fan con il sequel della saga “Cobra Kai”.

La serie, inizialmente prodotta per YouTube Premium e poi ceduta a Netflix, riprende le avventure del rivale di Daniel LaRusso che cerca di avere una rivincita personale riaprendo il dojo Cobra Kai e prendendo sotto la propria ala Migul Diaz, un ragazzo di origine ecuadoriana preso di mira dai bulli.

La serie è stata accolta con entusiasmo dai fan della saga che, grazie a “Cobra Kai” hanno potuto assistere nuovamente alle avventure dei loro idoli.