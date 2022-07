Drusilla Foer, ecco chi si nasconde dietro la showgirl | L’attore che “condivide l’anima” con il personaggio dell’anno

È stata consacrata sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione del grandissimo Festival di Sanremo. Un’attrice e performer che ha incantato tutti con il suo modo stravagante, spigliato e profondo di parlare con il pubblico. Ma chi è veramente Drusilla? Conosciamo Gianluca Gori, l’attore che ormai divide l’anima con la grande showgirl.

Talmente naturale che raramente il pubblico si è chiesto chi portasse in scena le splendide performance di Drusilla; oggi parliamo di lui, l’attore che é ormai l’alter ego della nobildonna più famosa della televisione che ha conquistato tutto il pubblico italiano.

Drusilla Foer, il Festival di Sanremo la sua grande occasione nel mondo dello spettacolo

È un personaggio controverso che attira su di sé moltissime attenzioni. I suoi monologhi intensi riscuotono il più delle volte solo grandi consensi. Il Festival di Sanremo è stata solo l’occasione per far conoscere Drusilla Foer al grande pubblico, ma lei già era una donna di successo prima di questa occasione.

Gianluca Gori é un attore con una grandissima esperienza sia in teatro che in televisione. Ha l’onore di partecipare anche a pellicole del grande successo come quella di Ferzan Ozpetek, Magnifica Presenza. Ma è in Sempre più bello di Claudio Norza che fa esordire Drusilla Foer nel grande schermo. Da quel momento il pubblico ha imparato a conoscerla ed apprezzarla e per questo le sono state proposte numerose collaborazioni importanti; ha lavorato ad Xtrafactor e per molto tempo è stata ospite fissa del Maurizio Costanzo show.

La sua é una recitazione attenta e arguta basata su una grande intelligenza e raffinatezza. Un modo di fare mai eccessivo né provocatorio che ha conquistato il difficile pubblico della kermesse sanremese. Amadeus, cogliendone le sue straordinarie doti artistiche, l’ha voluta fortemente sul palco dell’Ariston e, col senno del poi questa si è rivelata una scelta più che vincente.

Gianluca Gori, l’anima di Drusilla Foer, un artista a tutto tondo

Gianluca Gori è nato a Firenze e ha 54 anni; ha un trascorso da attore e cantante, ma anche come fotografo. I suoi studi sono stati completati presso l’istituto d’arte di Firenze dove si diploma come pittore. Gori ha usato da prima i social per lanciare la sua nobildonna più famosa, il suo alter ego che lo ha reso così popolare.

Gianluca Gori ha ha avuto anche l’onore e l’onere di pubblicare un libro che vede Drusilla come protagonista, Tu non conosci la vergogna, la mia vita eleganzissima, pubblicato da Mondadori nel 2021. Un artista completo che, però, ha trovato in Drusilla la sua arma vincente e che difficilmente si slegherà da questo personaggio così forte che gli ha portato tanta fama.