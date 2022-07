Roberto Alpi, la stella di Centovetrine: fra il successo e il dramma, che fine ha fatto?

Roberto Alpi, famoso per il suo ruolo in Centovetrine, che fine ha fatto? In molti non lo sanno, ma chi ne è rimasto affezionato se lo chiederà sicuramente. La risposta non la indovinerai mai.

Conosciuto non poco grazie alla sua straordinaria apparizione in Centrovetrine, ma balzato agli onori della cronaca pure per motivazioni non poco drammatiche. Parliamo di Roberto Alpi, nato il 13 luglio 1952, che ha avuto una carriera davvero intensa.

Ha fatto il suo esordio in televisione nel 1979 con la miniserie “Che fare?”. Due anni dopo, fa parte del cast La casa rossa e negli anni successivi prende parte a diverse produzioni televisive come Nata d’amore e L’ombra della spia.

Nell’85 debutta nel cinema in Tutta colpa del paradiso. Passano gli anni, e la sua carriera continua fino al 21° secolo. Nel 2001, la grande chance: inizia ad interpretare Ettore Ferri nella soap opera Centovetrine. Un ruolo che ricopre fino al 2015, per oltre un decennio quindi. Un personaggio che gli calza a pennello rendendolo popolare in tutta Italia.

Roberto Alpi, che fine ha fatto: quel che non sai del celebre attore

Terminato Centovetrine, l’attore ha recitato pure in Un posto al sole dal 2015 al 2017. Tra il 2019 e il 2020 ha interpretato Achille Ravasi ne Il paradiso delle signore.

Arrivando alla sua vita privata, che ha sempre cercato di tenere più riservata possibile per proteggere sé stesso e i suoi cari dall’onda mediatica dovuta alla sua popolarità, è stato sposato con l’attrice Maria Giulia Cavalli.

I due, nel ’94, hanno avuto una figlia. Parliamo di Arianna, conosciuta per aver recitato in Centovetrine e purtroppo per essere venuta a mancare nel 2015 dopo aver lottato duramente contro la leucemia.

Una perdita chiaramente incolmabile, che ha profondamente influenzato Roberto e la sua ex moglie, dato che ormai i due hanno divorziato. E così, dopo il terribile lutto di cui vi abbiamo parlato, l’attore ha dovuto affrontare pure la fine della sua storia d’amore con la donna che fino a qualche anno fa faceva stabilmente parte della sua vita.

Non sappiamo molto altro della vita del celebre attore italiano, dato che come detto è sempre stato molto riservato a riguardo della sua sfera personale.

Un attore ha sicuramente fatto grandi cose sia in televisione che al cinema, diventato apprezzatissimo da milioni di persone in tutta Italia. E ha anche dovuto superare un momento tragico nel corso della sua vita, che un genitore non si augurerebbe mai di affrontare.