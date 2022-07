Alessandra Amoroso, con le sue parole ha emozionato la folla | Entusiasmo allo stato puro

Il discorso della cantante ha fatto emozionare l’intero pubblico. Alessandra Amoroso, con le sue parole, ha voluto trasmettere un messaggio di fondamentale importanza.

Salita alla ribalta dopo aver vinto il talent show “Amici di Maria De Filippi”, Alessandra Amoroso si è sempre contraddistinta per il suo timbro inconfondibile ed una serie di successi che l’hanno portata alla consacrazione.

La cantante, recentemente, ha fatto emozionare il pubblico con un commovente discorso, nel quale ha deciso di condividere un messaggio di fondamentale importanza. Le sue parole, all’insegna dell’amore verso se stessi e della libertà, sono state molto toccanti.

La vittoria ad Amici ed il successo internazionale

Nel 2009, dopo il trionfo ad “Amici”, Alessandra Amoroso ha pubblicato il suo secondo singolo “Stupida” – preceduto da “Immobile” – schizzato in cima alla classifica Top Singoli.

Qualche anno più tardi, nel 2012, la cantante ha fatto ritorno nella scuola di Maria De Filippi aggiudicandosi un altro primo posto, questa volta nella categoria Big.

L’artista è diventata una delle cantanti più influenti nel panorama musicale italiano, secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone Italia nel 2015, e si è fatta conoscere anche all’estero conquistando, in particolare, il pubblico spagnolo per il quale ha realizzato un intero album omonimo.

Sempre nel 2015 Alessandra ha attirato l’attenzione della cronaca rosa, rendendo pubblicato la relazione con il produttore discografico Stefano Settepani, terminata lo scorso anno. Attualmente, la cantante sembra intenzionata a mantenere la sua vita privata nella privacy.

L’invito ad amare se stesse

Negli scorsi giorni Alessandra si è esibita per la prima volta a San Siro: è stata la seconda artista femminile ad esibirsi presso il celebre stadio, dopo Laura Pausini. Per l’occasione, Alessandra si è rivolta ai 42 mila fan presenti con un discorso che ha colpito tutti.

View this post on Instagram A post shared by Paola Rocchi (@_paolarocchi)

La cantante ha deciso di parlare alle donne, invitandole a non permettere a nessuno di farle sentire “sbagliate, inappropriate, fuori luogo”. “Circondatevi di persone positive che possono essere il vostro valore aggiunto” ha esortato Alessandra, spronando le sue fan ad amare se stesse in ogni momento e farsi rispettare ed amare anche dagli altri.

“Siate libere e liberi, questa volta anche, di essere sempre quello che volete” ha affermato in conclusione. Le sue parole hanno scatenato l’entusiasmo della folla e sono diventate virali. Per molti fan è stato “il momento più bello” del concerto e la speranza è che il discorso della cantante sia d’ispirazione per tutti e tutte.