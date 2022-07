Fiorello, ne rimarrà solo uno | Lo showman legato alle vecchie tradizioni

Il celebre showman, a differenza di molti colleghi, ha dimostrato di essere rimasto fedele alle vecchie tradizioni.

Fiorello è uno degli showman più famosi ed amati dal pubblico italiano. Impegnato nel mondo dello spettacolo dagli anni ottanta, ha conquistato prima il mondo della radio e poi quello della televisione, con trasmissioni diventate dei successi, tra cui “Fiorello Show”, “Stasera pago io” e “Edicola Fiore”.

Nel corso della sua carriera non si è fatto mancare nulla. Oltre alla televisione ed alla radio, infatti, si è esibito in più occasioni sul palco teatrale. Si è anche dedicato alla musica, con la pubblicazione di diversi album e singoli, e alla recitazione, con la partecipazione a film come “Dio vede e provvede” e “Natale a casa Deejay”.

L’incontro con Cecchetto ed il successo in televisione

Fiorello si è affacciato al mondo dello spettacolo dopo aver avuto le sue prime esperienze lavorative, tra le quali spicca quella come animatore nei villaggi turistici. Alla fine degli anni ottanta ha conosciuto Claudio Cecchetto, che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. Come per quella di molte altre celebrità del settore.

Lo showman ha iniziato a presentare un programma su Radio Deejay, dove ha incontrato Marco Baldini, Amadeus e Gerry Scotti, prima di approdare sul piccolo schermo con i programmi “Deejay Beach” e “Deejay Television”.

La popolarità è arrivata con la trasmissione “Karaoke”, alla quale ha fatto seguito la conduzione del Festivalbar insieme ad Amadeus, Claudio Cecchetto e Federica Panicucci. Ma la vera svolta è stata nei primi anni del duemila: Fiorello ha riscosso un enorme successo con lo show “Stasera pago io” .

La passione per il tennis

Nel corso degli anni Fiorello è riuscito a tenere il pubblico incollato alla televisione con la sua ironia e solarità. Si è affermato come uno degli showman più amati dagli spettatori e in molte occasioni ha collaborato insieme a diversi colleghi, tra cui il sopracitato Amadeus, suo grandissimo amico.

Oltre al lavoro, i due condividono una grande passione per l’attività fisica e, in particolare, per la racchetta. Con un’unica differenza: mentre molte personalità dello spettacolo si sono spostate sul padel, Fiorello continua ad essere fedele al tennis.

D’altronde, il suo insegnante è niente di meno che Novak Djokovic, considerato uno dei migliori tennisti al mondo, nonché carissimo amico del conduttore. I due sono stati paparazzati sul campo insieme e Fiorello non ha esitato a dare qualche lezione al campione mondiale.

Nonostante il suo amore verso il tennis, lo showman non disdegna le partite a padel con Amadeus e Paolo Bonolis: insieme formano un super trio, con un’ottima padronanza dello sport.