Il mondo dello sport è in lutto: morto famoso giocatore del campionato inglese

La morte del famoso giocatore è avvenuta per via del sesso svolto in maniera estrema con la compagna. Anche lei non è in buone condizioni.

Le pratiche di bondage stanno spopolando fra le coppie e le persone che hanno relazioni aperte. Questo sta comportando diverse disavventure che provocano danni psico-fisici ad alcuni dei soggetti impiegati nell’atto. Anche un famoso rugbista è finito in questa disavventura, perdendo la vita praticando delle attività sessuali non del tutto “regolari”. A farne le spese è stata anche la compagna, che ora è in condizioni anomale.

Ciò che è avvenuto all’interno di un albergo può essere paragonabile a un film thriller. Le urla della donna si sono sentite fino a lontano, ma all’intervento della squadra mobile, ormai, non c’era più nulla da fare. Gli schiamazzi si sono sentiti fin dalle prime ore del mattino, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa stesse accadendo. Ovviamente, la scientifica, al suo arrivo, ha riunito più prove possibili, ma le dinamiche sono tutte ancora da scoprire.

L’accaduto è avvenuto a Firenze, dentro l’hotel “Continentale”, vicinissimo a Ponte Vecchio. L’uomo, quarantenne, è stato trovato morto, anche se il corpo è stato spostato, forse per permettere a chi soccorreva di praticare delle attività di rianimazione, invane però. La donna è uscita dalla stanza urlando, ricoperta di sangue. All’arrivo dei soccorsi, è stata poi trasportata in ospedale per via di un’emorragia, ma non sembra essere in pericolo di vita.

La morte per sesso estremo del famoso rugbista

Gli agenti intervenuti all’interno della struttura hanno ispezionato la stanza da capo a piedi. All’interno non sono stati rilevati degli stupefacenti e, difficilmente, si può ipotizzare l’inclusione di altri soggetti all’interno della stanza come facenti parte della nottata di sesso estremo.

Non vi sono neanche gli elementi per poter capire se vi sia stata un’aggressione da parte di terzi alla coppia. Il tutto lascia pensare ad una nottata spesa fra sesso estremo e tanta passione fra i due innamorati. Purtroppo, queste pratiche, a volte, sono molto pericolose e i due sono diventati vittime di loro stesse e della voglia di spingersi sempre più oltre.

La coppia è di origini inglesi, di Manchester per la precisione. Lui è Ricky Bibey, famoso giocatore di rilievo nel campionato inglese. Lei è una titolare, insieme all’uomo, di una società di compravendita immobiliare. Non si vorrebbe mai parlare di casi del genere, anche per la forte sofferenza che la donna dovrà portare con sé per il resto della sua vita.