Il tuo letto è pericolosissimo: non tutti lo sanno ma le malattie peggiori arrivano mentre dormi | Ecco come stare al sicuro

La pulizia del materasso è fondamentale per assicurare i sonni tranquilli e ristoratori. Troppo spesso però vengono infestati da questi parassiti quasi invisibili che sono dannosi per la nostra salute poiché si nutrono della pelle umana e scatenano frequenti allergie. Esistono, però, dei semplicissimi rimedi per porre fine a questo problema.

E’ quasi impossibile identificarli tra la stoffa dei materassi; gli acari, sono del gli animaletti appartenenti alla famiglia degli aracnidi, ma sono praticamente invisibili a occhio nudo. Si fanno però sentire nutrendosi della nostra pelle e, ovviamente, danneggiandola scatenando reazioni anche gravi.

Gli acari, fastidiosissimi ospiti del nostro letto

Si può incorrere in gravi eritemi o in crisi respiratorie spesso provocate anche dall’allergia alla polvere. Ma con dei rimedi casalinghi è possibile contrastare il proliferare di questi animaletti e soprattutto assicurarci dei riposi ristoratori.

Innanzitutto i primi accorgimenti da prendere sono di carattere generale. È fondamentale areare bene la stanza al mattino e prima di coricarsi alla sera. Aspirare, anche tramite elettrodomestici potenti, tutta la superficie del materasso. Sia i cuscini sia in materassi devono possedere una fodera rimovibile e lavabile. Esporre alla luce del sole il materasso poiché gli acari vengono infastiditi dai raggi. Effettuare lavaggi ad altissime temperature.

Oltre a questo esistono poi dei disinfettanti naturali prodotti tramite rimedi casalinghi. Quelli che hanno più efficacia sono sicuramente il bicarbonato di sodio, che con la sua azione disinfettante molto potente, elimina ogni sostanza fastidiosa per l’organismo e previene la proliferazione dei parassiti. Cospargendo la superficie del materasso con del bicarbonato e lasciandolo agire per qualche ora, dopo averlo aspirato con l’aspirapolvere, si sarà ottenuto un effetto disinfettante.

Anche il tè è un ottimo disinfettante naturale contro gli acari

Molto utili sanno anche gli oli essenziali facilmente reperibili in erboristeria che sterilizzano grazie solo a poche gocce cosparse sulla superficie. Incredibile a dirsi, ma anche l’acqua con delle bustine di tè sono un rimedio infallibile. Grazie ad una spruzzino è possibile cospargere la superficie del materasso con de tè tiepido riuscendo ad igienizzare in profondità la stoffa. Le bustine del tè devono rimanere in infusione per parecchio tempo prima di essere spruzzate; sarà poi necessario asciugare alla luce del sole per ottenere un effetto più deciso e soprattutto per sbiancare la stoffa.

Ecco quindi che, con dei semplici gesti e con materiali reperibili in ogni casa, si potrà dire addio a questi fastidiosissimi insetti che troppo spesso provocano irritazioni cutanee difficili da combattere. Gli acari dopo questi trattamenti si allontaneranno definitivamente e il vostro sonno tornerà ad essere più tranquillo.