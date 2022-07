Tina Cipollari, incidente per la star di Uomini e Donne | Fans preoccupatissimi per lei

Tina Cipollari, grazie alla televisione, la conosciamo davvero molto bene. Ma adesso desta preoccupazione quanto accadutogli. L’incidente non è passato inosservato, con i fans davvero molto preoccupati.

Tina Cipollari, brutto momento per lei, volto iconico dello spettacolo e della televisione italiana. Nata a Viterbo il 14 novembre 1965, oltre alla popolarità raggiunta in tv ha avuto pure svariate relazioni. La prima balzata agli onori della cronaca, è certamente quella con Ilio Cristian Maria Nalli, con il quale si è sposata nel 2005 e con cui ha avuto tre figli. Si sono poi separati nel 2018, anno in cui si fidanza ufficialmente con Vincenzo Ferrara. Tornando alla sua carriera, debutta nel 2001 proprio a Uomini e donne. Ha partecipato ad altri programmi in qualità di opinionista come Buona domenica. Nel 2006 si allontana dalla televisione per dedicarsi alla sua famiglia. Fa ritorno poi nel 2008. Nel 2016 partecipa come concorrente al programma televisivo Pechino express. Continua ancora oggi la sua carriera, pur essendo sempre una grande protagonista a Uomini e donne.

Tina Cipollari, incidente a casa: cos’è successo

Non ci sono belle notizie per Tina Cipollari, star di Uomini e donne, e per i suoi numerosi fans. Come mostrato dal magazine Nuovo, che l’ha fotografata con una benda sull’occhio ed il viso sofferente, la donna ha avuto un incidente verosimilmente nel mese di giugno.

Per fortuna, non si tratta di niente di grave. L’opinionista tv stava cucinando, quando dell’olio bollente le è schizzato sull’occhio. E così, proprio per questo, è stata costretta ad andare in ospedale.

In ogni caso, a quanto pare, l’infortunio è già passato e chi la segue assiduamente da tempo può già stare tranquillo/tranquilla. Lo scorso 1 luglio, la stessa Tina ha pubblicato delle storie in cui si trovava a bordo di una meravigliosa crociera.

Il luogo perfetto per rilassarsi in vista della nuova stagione televisiva. Possiamo quindi dire che, in fin dei conti, il tempo delle brutte notizie sia abbondantemente passato. Un piccolo infortunio risolto e che vede la famosissima Tina Cipollari già in forma in vista dei prossimi mesi di lavoro.

Soprattutto al fianco di Maria De Filippi, la storica presentatrice di Uomini e donne (ma anche di Amici), con cui ormai il rapporto è a dir poco idilliaco. Dopo tanti anni insieme, non potrebbe essere altrimenti.

Con Maria e Tina che sono sempre le stesse. Forse la Cipollari un po’ più distratta, anche se certe cose possono capitare davvero a chiunque, ma la solita di sempre pure lei.