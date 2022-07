Emma Marrone, terrore durante il concerto | Bloccato lo spettacolo, la paura è stata tanta

L’invasione sul palco ha terrorizzato la cantante, a tal punto da portarla ad interrompere il suo concerto.

Emma Marrone si è fatta strada nel mondo della musica con la sua voce graffiante e la sua grinta, raggiungendo importanti risultati in ambito musicale e non solo.

Nelle scorse ore la cantante è tornata a far parlare di sé, per via di un post diventato virale sui social. Si tratta di un video girato durante uno dei suoi concerti: l’artista è rimasta terrorizzata in seguito ad un’invasione sul palco, tanto da interrompere lo spettacolo.

Gli esordi con “Amici” ed il successo tra musica e cinema

Emma Marrone è salita alla ribalta nel 2010, con la vittoria del talent show “Amici di Maria De Filippi”, per poi scalare le classifiche con il suo singolo di debutto “Calore”, che l’ha portata alla notorietà.

La sua carriera è stata consacrata due anni più tardi con la vittoria del Festival di Sanremo con il singolo “Non è l’inferno”. Di conseguenza, nel 2014 ha avuto occasione di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, dove si è esibita con il brano “La mia città”.

L’artista, nel frattempo, ha iniziato a dedicarsi anche alla recitazione. Dopo aver debuttato nel film “Benvenuti al Nord” con un piccolo cameo, ha preso parte a “La cena di Natale”, “Gli anni più belli” ed “Il ritorno”, uscito quest’anno.

Inoltre, si è guadagnata una grande popolarità sul piccolo schermo. Oltre ad aver fatto ritorno ad “Amici di Maria De Filippi” in qualità di direttrice artistica e giudice, ha partecipato a “Bake Off Celebrity” ed è stata scelta come giudice di “X Factor”.

L’invasione sul palco

L’artista ha sempre mostrato di avere una grande determinazione, diventando un punto di riferimento non solo per la sua carriera musicale ma anche per il suo impegno nel sociale, in particolare nella lotta per i diritti delle donne.

Molto riservata sulla sua vita privata, Emma si è sempre tenuta lontana dal mondo dei gossip, spiegando di sentirsi perfettamente autosufficiente e di non aver bisogno di trovare un partner a tutti i costi. In questi giorni, però, la cantante ha attirato molto l’attenzione dei media, per via di un particolare episodio verificatosi durante un suo concerto.

Nelle scorse ore è diventato virale un video nel quale possiamo vedere l’artista interrompere il suo live a causa di un’invasione sul palco. C’è una presenza indesiderata e non si tratta di qualche fan preso eccessivamente dall’entusiasmo.

A spaventare Emma è stato qualcos’altro. “C’è una cavalletta grande quanto un gatto sul palco. Io non canto se non sparisce” ha esclamato nel video, guardandosi intorno con ansia. La paura, nella cantante, era visibile.

L’artista ha chiesto allo staff di liberarsi dell’insetto che, a detta sua, era grande come un “bambino”. Si è poi scusata con il pubblico, spiegando che le cavallette sono la sua unica paura.