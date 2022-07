Eros Ramazzotti, avete mai visto i figli dopo Aurora? La somiglianza con il cantante è impressionante

Avete mai visto i figli di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini? Il cantante e la modella hanno avuto due bellissimi bambini che hanno preso tutto dal papà.

Eros Ramazzotti è uno dei cantautori di maggior successo e dei più grandi esponenti della musica leggere italiana, ma anche del pop rock e del pop latino. L’artista è diventato famoso in tutto il mondo, a partire dagli anni ottanta, ricevendo importanti riconoscimenti per via del suo impegno nel promuovere la musica italiana oltreoceano.

“Ti sposerò perché”, “Più bella cosa”, “L’aurora” e “Un’emozione per sempre” sono solo alcuni dei successi del cantante due volte vincitore del Festival di Sanremo. Prima nel 1984, nella categoria Nuove Proposte, poi nel 1986, nella categoria Campioni.

Nel corso degli anni la vita privata del cantante e quella pubblica si sono spesso mescolate. La sua carriera gli ha permesso di conoscere la sua prima moglie, la conduttrice Michelle Hunziker, conosciuta dopo un concerto a Milano nel 1995. Tra i due ha avuto inizio una relazione coronata dalla nascita di Aurora l’anno seguente.

Eros e Michelle si sono sposati nel 1998 ed il loro matrimonio è durato quattro anni prima della separazione, seguita dal divorzio nel 2009. Nello stesso anno, il cantante si è legato sentimentalmente a Marica Pellegrinelli, modella e presentatrice conosciuta in occasione dei Wind Music Awards.

Il matrimonio con Marica Pellegrini

Marica Pellegrini, da parte sua, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo tra sfilate ed eventi, diventando una delle modelle più richieste ed apprezzate del paese. Nel 2006 ha esordito come attrice, recitando nei film “Sono tornato al Nord” e “La cena per farli conoscere”.

Selezionata come presentatrice di Wind Music Awards, è stata lei a premiare Eros, con il quale si è sposata nel 2014. La coppia, nel 2019, si è ritrovata ad affrontare una brutta crisi, responsabile della loro separazione definitiva.

Prima della rottura, Marica ed Eros hanno avuto due splendidi figli: Raffaella Maria (nata nel 2011) e Gabrio Tullio (nato nel 2015). Oggi i bambini del cantante e della modella stanno crescendo e la somiglianza con il padre è veramente impressionante. Entrambi hanno gli stessi lineamenti dell’artista, in particolare il taglio dell’occhio e la forma delle labbra.

Quella di Eros Ramazzotti è una famiglia allargata molto unita. Il cantante continua ad avere un buon rapporto con la sua ex moglie, soprattutto per il bene dei figli, e Marica ed i bambini sono molto legati anche ad Aurora, la prima figlia di Eros.