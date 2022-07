Facebook, cambiano le regole del social network | Così saremo meno al sicuro?

Facebook è pronto a un cambiamento rivoluzionario che potrebbe portare gli utenti ad avere meno sicurezza sul social network.

Facebook è stato il social network che ha cambiato radicalmente la vita delle persone, ma negli ultimi anni sta subendo un incredibile calo di utenti e di tempo sulla piattaforma. E per provare a invertire questa tendenza che va verso il basso, Mark Zuckerberg ha deciso di rivoluzionare il concetto stesso su cui era stato fondato il social.

Se in passato Facebook ha dovuto combattere con il solo Instagram nella battaglia agli utenti, con lo stesso IG poi inglobato in Meta insieme anche a Whatsapp e Messenger, a togliere visitatori all’invenzione di Zuck nell’ultimo periodo è Tik Tok che ha colonizzato l’interesse dei giovani.

Il social network cinese, nato col nome di Musical.ly, ha pian piano preso piede in tutto il mondo nel periodo post pandemia da Covid-19 impadronendosi della fetta di pubblico che va dagli adolescenti fino alla fascia d’età 30-35 anni. Balletti, canzoni in sync, siparietti e tanto altro per tenere incollati davanti allo schermo del proprio cellulare milioni e milioni di utenti.

E per provare a riconquistare, o conquistare dapprincipio, questa parte di utenti, Facebook avrebbe in mente un cambiamento rivoluzionario che andrebbe a modificare l’idea iniziale basata sul social.

Facebook, novità rivoluzionaria: fino a cinque profili per utente

Se fino a questo momento, infatti, Facebook consentiva a ogni utenti di poter gestire un solo profilo, ovvero quello della propria persona, ora questa regola andrà a cadere. Secondo quanto svelato da Bloomberg, ogni persona potrà ora possedere fino a cinque profili gestibili con le stesse credenziali. Rivelazione poi confermata alla CNN da un portavoce di Meta.

Un cambiamento epocale per il social network, che aveva sempre basato la propria politica sull’avere una community in cui le persone usano la propria identità reale e mostrano i loro interessi. “Ognuno ha una sola identità. Sono terminati i giorni in cui si poteva avere un’immagine diversa per gli amici o i colleghi di lavoro e per i conoscenti. Avere due identità è un esempio di mancanza di integrità”. Dichiarava nel 2010 Mark Zuckerberg sull’ideologia del suo progetto.

Tra poco invece, e per alcuni utenti è già possibile, ogni persona potrà gestire cinque profili contemporaneamente; avendo anche nomi diversi dalla realtà e mostrare altri interessi. Questa novità, sarebbe stata decisa per spingere le persone a restare più tempo su Facebook e, al tempo stesso, a trascorrere meno minuti sulle piattaforme concorrenti.

C’è però chi storce il naso per questa novità. Potendo utilizzare nomi fittizi e account secondari, infatti, si potrebbe andare incontro a truffe, spam o addirittura impersonare l’identità altrui senza permesso.