Wanda Nara, il ritorno a Parigi è bollente | Così l’argentina strega i suoi fan

La moglie di Icardi e showgirl argentina Wanda Nara ha stregato i suoi fan con alcuni scatti da perdere il fiato su Instagram.

Wanda Nara continua a essere una delle regine incontrastate sui social network con i suoi scatti bollenti su Instagram che fanno impazzire i followers. Oltre a essere un volto ambito dai brand di moda, e non solo, l’argentina è anche impegnata a curare gli interessi del marito Mauro Icardi e a breve farà anche ritorno in televisione.

La showgirl è stata grande protagonista in Italia negli anni passati come presenza fissa prima negli studi della trasmissione sportiva Tika Tika e poi come opinionista al Grande Fratello Vip. Ora Wanda Nara è pronta a fare il suo ritorno in pompa magna sul piccolo schermo, ma questo in Argentina.

Come rivelato da lei stessa sui social, infatti, la ricomparsa in tv è vicina. “Ho fatto una riunione di tre ore su Zooom. Sono in arrivo tante novità, mi vedrete molto presto sul canale di famiglia”. La rete “di famiglia” sarebbe l’emittente sudamericana Telefe, dove è già protagonista anche la sorella Zaira.

Il programma con protagonista Wanda Nara dovrebbe anche arrivare a raccontare i prossimi Mondiali in Qatar, dove la Nazionale argentina spera di essere grande protagonista.

Intanto, bella bionda argentina lavora anche al futuro del marito Icardi sempre più fuori dal progetto del PSG. Il problema dell’attaccante, però, è l’elevatissimo ingaggio da 9 milioni che percepisce a Parigi che spaventa tutti i possibili acquirenti.

Wanda Nara, il ritorno a Parigi è bollente sui social

Nelle scorse settimane, la famiglia Icardi è tornata al gran completo a Milano dove non hanno mai abbandonato il loro bellissimo attico. E proprio in quel periodo si è vociferato di un possibile ritorno in Italia dell’ex capitano dell’Inter.

In quale squadra? Al Monza di Berlusconi e Galliani che, dopo la promozione in Serie A, sta cercando di mettere in piedi una squadra di altissimo livello. E per convincere la coppia al trasferimento al club brianzolo, Silvio avrebbe proposto anche un posto a Mediaset alla showgirl argentina.

E al rientro a Parigi, Wanda Nara non si è fatta sfuggire l’occasione di stregare i suoi followers su Instagram con uno scatto da mozzare il fiato.

La bellezza della Torre Eiffel sullo sfondo, il lussuosissimo Girafe Paris Restaurant come cornice e la showgirl a incantare i suoi seguaci con indosso una tutina nera molto aderente che metteva in mostra le sue forme da capogiro.