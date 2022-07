Casa Rodriguez, il brutto affare che ha sconvolto l’equilibrio familiare | Ecco cosa è successo al clan di Belen

La brutta notizia ha coinvolto anche la famiglia Rodriguez: la separazione, arrivata dopo una vita insieme, ha sconvolto l’equilibrio della famiglia.

In queste ore si è diffusa una notizia inaspettata: una separazione arrivata dopo tanti anni. Ad essere coinvolta non è solamente la famiglia Rodriguez ma – e soprattutto – i Moser, ovvero i genitori di Ignazio.

Fidanzato con Cecilia Rodriguez da cinque anni, quest’ultimo ha seguito le orme del padre ciclista, iniziando a praticare lo stesso sport fin da bambino, fino ad entrare nel mondo del ciclismo professionista ed ottenere numerosi riconoscimenti.

Nel 2014 Ignazio si è ritirato dalla carriera agonistica, a favore di quella televisiva. Dopo aver partecipato alla trasmissione “La grande corsa” in qualità di opinionista in occasione del Giro d’Italia, nel 2017 è entrato nella casa del “Grande Fratello VIP”.

L’esperienza, oltre ad avergli aperto le porte del mondo dello spettacolo, gli ha permesso di incontrare Cecilia, con la quale attualmente convive a Milano. L’ex ciclista ha poi debuttato come conduttore, insieme alla fidanzata, del reality show “Ex on the beach Italia”, per poi approdare a “L’isola dei famosi”.

L’ingresso di Ignazio nel mondo dello spettacolo non è mai stato visto di buon occhio dai genitori. Entrambi molto riservati, Francesco Moser e Carla Merz hanno sempre preferito vivere lontano dai riflettori e dai gossip. A tal punto da non aver mai parlato della loro separazione.

Il divorzio dei Moser: i genitori di Ignazio si dicono addio dopo 41 anni insieme

La notizia è diventata virale in queste ore: Francesco e Carla, sposati dal 1980, si sono separati da ormai quattro anni. Ed ora hanno reso la fine del loro matrimonio ufficiale, firmando le carte del divorzio.

I genitori di Ignazio formavano una delle coppie più longeve del Trentino Alto Adige. Per questo motivo, il loro divorzio è finito sulle prime pagine del quotidiano “Adige”. I motivi nascosti dietro a questa decisione continuano ad essere ignoti ma, secondo alcune fonti, potrebbero essere coinvolti anche i Rodriguez.

L’ipotesi è che Carla, in particolare, non sia riuscita a sopportare le attenzioni dei paparazzi, arrivati nella loro tenuta di famiglia attratti dalla presenza della famiglia di Belen e dello stesso Ignazio, diventato anch’egli un personaggio noto della televisione.

Ignazio, infatti, avrebbe invitato spesso i Rodriguez nella tenuta famigliare a Palù di Giovio, dove hanno passato anche il primo lockdown. L’attenzione mediatica avrebbe portato Carla all’esasperazione, tanto da spingerla ad allontanarsi dall’ex marito.