Drusilla, ecco com’era venti anni fa la nobil donna dello spettacolo | FOTO inedita

Drusilla Foer, un volto noto dello spettacolo e della televisione italiana. In molti la conoscono a dir poco, ma forse in pochi l’hanno vista così. La foto inedita potrebbe davvero sorprenderti.

Conosciamo molto il personaggio di Drusilla Foer, che è stata pure conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Una personalità amatissima ed apprezzatissima, nata da Gianluca Gori.

Nato a Firenze, è un attore e regista davvero di grande talento che è riuscito nel tempo a dare vita ad un alter ego davvero unico nel suo genere. Lui che l’arte ce l’ha sempre avuta nel sangue. Si è diplomato come pittore all’istituto statale d’arte di Firenze nel 1986.

In seguito, si dedica alla recitazione per tanti anni per poi riuscire ad avere parti importanti. Come il travestito Ennio – Drusilla, appunto – in Magnifica presenza. Inventa così il personaggio femminile Drusilla Foer con cui è diventato davvero una celebrità. In queste vesti, approda in televisione nel 2012.

Ha presentato il David di Donatello del 2022, oltre al Festival di Sanremo per una sera da assoluto protagonista. Una figura iconica per Gianluca e per tutti noi che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare molte sfumature di Drusilla.

Magari non tutte, essendo un personaggio ricco di dettagli. E da una storia – chiaramente inventata – che partirebbe dagli anni ’40 per arrivare fino ai giorni nostri. E, onestamente, facendolo con davvero tanto successo.

Drusilla Foer, la foto che nessuno ha mai visto: (doppia) definizione

Gianluca Gori e Drusilla Foer, due facce della stessa medaglia. Uno è un attore di grande successo, l’altra una presentatrice e attivista gay, che ha saputo rendere veritiera la sua immagine riuscendo a farsi ascoltare sempre o quasi.

Di sicuro, a Sanremo c’è riuscita, facendosi acclamare in una maniera straordinaria. Ma l’avete mai vista accanto al suo “creatore”? Forse no. Una foto inedita ed alquanto speciale, che sicuramente alle persone colpite in positivo da Drusilla (ma anche da Gianluca, chiaramente) farà sorridere.

Come dicevamo, due volti tanto simili quanto diversi. Ad unirli, la fantasia e le doti artistiche ed umane che sono davvero eccezionali. Del resto, difficilmente le cose capitano per caso.

E se è uscito fuori un personaggio del genere dalla mente di Gianluca, evidentemente significa che è sempre stato dentro di lui. Un volto che altro non è che un dettaglio caratteriale di un grande attore; e ancor più di questo, un grande uomo.

Impossibile quindi non evidenziare le qualità di entrambi ogni volta che li vediamo uniti sul palco: e speriamo che capiti ancora per molto tempo.