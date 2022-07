Le malattie croniche delle star di Hollywood | Nella loro vita non c’è solo successo e fama

Sono molti i personaggi famosi che soffrono di una malattia cronica. Alcuni di loro hanno voluto raccontarlo.

A volte, sono presi da esempio dalla popolazione e dai propri fan e loro non possono far altro che mostrare grande coraggio nell’affrontare la vita. Si va dai personaggi di Hollywood, fino a quelli meno conosciuti, che hanno un grande seguito e devono dimostrare di sapersi comportare nel migliore dei modi possibili di fronte alle avversità. Ovviamente, non sempre è facile e non tutti ci riescono, ma la forza di volontà che ci mettono non può che essere presa da esempio.

Sono uomini e donne come ogni soggetto comune, eppure, a volte, ci mettono qualcosa in più per poter mostrare al mondo di cosa l’essere umano può essere capace. Le fragilità che posseggono, spesso, sono nascoste dietro le macchine da presa, ma durante le interviste, si lasciano andare a delle confessioni che non possono far altro che molto scalpore a livello mediatico.

Sono diversi i tipi di malattia che devono affrontare, eppure ognuno ha la sua uguaglianza nel dover sopravvivere con il dolore. Purtroppo, la vita in tal caso diventa più complicata, per via dell’andirivieni dagli ospedali e per la mole di farmaci che vanno presi per poter star meglio.

Le star di Hollywood che soffrono di malattie croniche

Partendo da George Clooney possiamo comprendere quanto questo personaggio riesca a mascherare al meglio il suo dolore durante le riprese dei film che interpreta. Per lui vi è un dolore cronico difficile da superare: “ho dovuto affrontare un lungo processo per recuperare la condizione migliore”, ha affermato l’uomo.

Per quanto riguarda Tom Hanks, invece, vi è una malattia diversa da affrontare. Lui ha il diabete di tipo 2 e ne ha parlato, sorprendendo tutti, durante il David Letterman show. “Soffro di livelli alti di glicemia da quando ho 36 anni”, ha detto con chiarezza l’attore.

Un colpo al cuore per tutti i suoi fan, ma un uomo da ammirare per tutte le persone che stanno combattendo la sua stessa malattia. In effetti, Tom Hanks non ha mai smesso di lavorare per via del problema, né di sorridere e farsi amare.

Oltre a loro, troviamo anche il disturbo bipolare di cui soffre Mariah Carey, l’epilessia di MElanie Griffith e l’asma di Pink. Sono tante le persone che soffrono di queste problematiche, ma a vedere la loro forza d’animo nell’affrontarle non può che aiutare a superarle.