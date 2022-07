Paolo Conticini, più vicino al baratro che al successo | Il dramma che nessuno ha mai saputo

Paolo Conticini, famosissimo ed apprezzatissimo. Una storia lunga da raccontare, la sua, piena pure di sfumatore. E forse, questa parte della vita dell’attore, non la conoscevate proprio.

Paolo Conticini, in molti, se lo ricorderanno sicuramente; lui, attore, conduttore televisivo ed ex modello nato a Pisa in Toscana il 10 gennaio 1969. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposato nel 2013 con l’ex modella Giada Parra, dopo ben diciotto anni di fidanzamento.

Ma, ovviamente, il “piatto forte della casa” è inevitabilmente quello legato alla sua carriera. Debutta in televisione e al cinema dopo aver conosciuto Christian De Sica; in tv, è apparso nella fiction Provaci ancora prof.

Nel 2008 e 2009 ha presentato lo Zecchino d’Oro. Nel 2011 prende parte alla miniserie Come un delfino e nello stesso anno in Anna e i cinque 2. Partecipa poi a Tale e quale show e a Stasera tutto è possibile. Nel 2020 prende parte alla 15° edizione di Ballando con le stelle. Quest’anno, ha vinto la terza edizione de Il cantante mascherato.

Paolo Conticini, un successo iniziato da un dramma: il suo racconto

Abbiamo visto come Paolo Conticini sia riuscito nel tempo a collezionare un successo incredibile, in televisione come al cinema. Ma come spesso capita, non sempre le cose vanno alla perfezione.

Così è stato pure per lui, come ha raccontato qualche mese fa nella trasmissione Vieni da me condotta da Caterina Balivo. L’uomo ha svelato che, molto tempo fa, ha rischiato di essere letteralmente travolto dai debiti.

Prima di fare l’attore, aveva deciso insieme a suo fratello di aprire una palestra. Ma servivano fondi, che i due in quel momento non detenevano. E così, sono andati a chiedere dei finanziamenti ad alcune banche.

In seguito, continua il racconto, Conticini si era davvero indebitato un sacco. E così aveva iniziato a lavorare come buttafuori, oltre che pensare chiaramente alla palestra. Lavorava davvero tantissimo, così tanto da avere tempo solo per dormire praticamente. Per fortuna, però, le cose sono presto cambiate.

E’ arrivata una grande svolta per lui grazie alla recitazione. L’attore, potremmo dire, ha rovesciato totalmente la sua vita riuscendo a realizzarsi come forse nemmeno lui avrebbe mai potuto pensare di fare.

Un risultato costruito con il sacrificio ed il sudore e che lo proietta fra i migliori attori italiani ancora in attività. E di certo, non ci sono dubbi; non è fortuna, ma tutto merito suo. Quando uno non molla mai, del resto, non può esserci altro se non un tale sviluppo degli eventi.