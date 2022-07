Arnold Schwarzenegger, l’accusa è pesantissima | Ora l’attore dovrà dare spiegazioni

La rivelazione della collega, Miriam Margolyes, ha messo l’attore nei guai. Arnold Schwarzenegger, questa volta, dovrà dare delle spiegazioni.

Arnold Schwarzenegger è un attore che non ha bisogno di presentazioni. Fin da ragazzo si è fatto strada come uno dei migliori culturisti al mondo. Il suo fisico scolpito gli è valso il soprannome “quercia austriaca” negli anni sessanta ed è stato di fondamentale importanza per il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

La svolta, nella sua carriera, è arrivata nel 1982: è stato selezionato per recitare nel film “Conan il barbaro” nel ruolo del protagonista. La pellicola lo ha portato al successo internazionale, consolidato dal sequel “Conan il distruttore”.

La sua fama è stata accresciuta da film come “Terminator”, “Commando”, “Predator” e “I mercenari”, ai quali possiamo aggiungere diverse commedie tra cui “I gemelli”, “Un poliziotto alle elementari” e “Junior”.

Negli anni novanta l’attore si è avvicinato alla politica, entrando a far parte del Partito Repubblicano. Nel 2003 è stato eletto Governatore della California, per poi essere riconfermato tre anni più tardi. Una volta terminato il suo mandato, nel 2011, ha ricominciato a dedicarsi alla recitazione.

Le parone di Miriam Margolyes

Attore, produttore, imprenditore e politico: Arnold Schwarzenegger non si è fatto mancare nulla. Il suo talento lo ha reso una delle celebrità più famose al mondo e oggi, all’età di 74 anni, continua ad essere un punto di rifermento nel mondo dello spettacolo.

A quanto pare, però, non ha sempre fatto una buona impressione su tutti. Una sua collega, l’attrice Miriam Margolyes (nota per aver recitato nella saga di “Harry Potter”) ha raccontato la sua esperienza sul set insieme all’ex Governatore: il suo è un pessimo ricordo.

La Margolyes ne ha parlato durante il podcast “I’Ve Got News For You”. A detta dell’attrice, lavorare con Schwarzenegger non è stato assolutamente semplice: “È una persona molto piena di sé, non mi piace affatto” ha dichiarato, lamentandosi del suo comportamento “rude” sul set.

Proseguendo, ha raccontato un aneddoto del tutto inaspettato. Sembrerebbe che Schwarzenegger si dia veramente “troppe arie”. Ecco le parole della Margolyes: “Mi ha scoreggiato in faccia di proposito, senza chiedermi scusa. Anche io lo faccio, certamente, ma non in pieno viso alle persone!”.

L’attrice ha spiegato di aver ricevuto una “sorpresa” indesiderata da parte del collega, che le avrebbe scoreggiato in faccia durante le riprese di una scena. Lei era “nella posizione perfetta affinché accadesse” e Schwarzenegger doveva aver deciso di approfittare del momento.

“Lo ha fatto di sua spontanea volontà!” ha esclamato la Margolyes, ancora disgustata dall’accaduto.